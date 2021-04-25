核心提示： 想给自己增加点“艺术细胞”，苦于白天上班没时间，怎么办？好办！上洛龙区市民艺术夜校！

想给自己增加点“艺术细胞”，苦于白天上班没时间，怎么办？好办！上洛龙区市民艺术夜校！

刚刚，洛报融媒记者从洛龙区了解到，为满足不同层次、不同人群的精神文化需求，尤其是上班一族和白领青年提升自身艺术素养需要，让更多人享受城市夜间的公共文化服务，洛龙区将从今年“五一”开始在该区文化体育中心开设市民艺术夜校。

洛龙区文化体育中心位于龙门大道与学院路交叉口向东200米。夜校时间为每周一至周五晚19：00至20：30，共设置美术类、器乐类、舞蹈类、传统文化类、生活时尚类5大类约30余门课程，每门课程每周1节，每期12节，每期课程周期约3个月。

其中，美术类下设国画、书法、水彩、油画、丙烯画等5门课程；器乐类下设吉他、口琴、尤克里里、葫芦丝、非洲鼓、古筝、电钢琴等7门课程；舞蹈类下设爵士舞、街舞、肚皮舞、汉服舞、中国舞、模特形体等6门课程；传统文化类下设戏曲、面塑、木艺、剪纸、传拓、陶艺等6门课程；生活时尚类下设插花、茶艺、瑜伽、美妆、手机摄影、短视频制作等6门课程。

据了解，夜校具体课程将提前通过相关媒体平台发布，由市民点单，每期投票热度前3名的课程安排开班。每期课程将聘请专业教师授课，同时与相关社会培训机构合作推出培训课程。

报名方式有两种，一是线下到洛龙区各镇(办)文化站和区文化馆报名，二是线上通过精彩洛龙、洛龙区文化馆等微信公众号报名。

首期课程您来选！即日起，您可通过“精彩洛龙”“洛龙区文化馆”微信公众号后台留言“点单”您最想学的课程，热度最高的3门课程将率先入选洛龙区市民艺术夜校首期课表。（洛报融媒记者 孙自豪 通讯员 张娅娣 张俊望）