全国专家洛阳“论剑” 力促洛阳牡丹产业高质量发展

4月26日，中国(洛阳)牡丹籽油国家标准制定暨牡丹产业发展研讨会在洛阳召开。 4月26日，中国(洛阳)牡丹籽油国家标准制定暨牡丹产业发展研讨会在洛阳召开。 与会专家围绕做好牡丹籽油国家标准制定工作，牡丹籽油国家标准内容讲解，牡丹高效栽培及创新利用，促进牡丹籽资源的开发利用，洛阳牡丹与城市IP如何推动文旅融合与乡村振兴等方面展开研讨。 有关专家表示，此次研讨会是一次在特殊时期、特殊地点召开的特殊植物油标准的研讨会，制定出台牡丹籽油国家标准，可以更好地促进油用牡丹产业高质量发展。 牡丹产业是我市着力构建“755”现代产业体系的五大特色产业之一。这些年，我市围绕擦亮洛阳牡丹品牌、扩大牡丹产业规模、拉长牡丹产业链条，坚持一、二、三产业融合发展，推动牡丹产业实现从单一观赏向综合性产业转变、从牡丹种植向全链条延伸转变，形成了4大类240多个品种，堪称国内最全。（洛报融媒记者 郭学锋 文/图/视频 通讯员 李志明）