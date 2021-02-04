河南省工人龙门疗养院将改造提升 一期工程总投资近3亿元

洛报融媒记者从今日举行的河南省工人龙门疗养院改造提升项目启动仪式现场了解到，该院改造提升项目一期工程正式启动，一期工程总投资近3亿元，计划建设工期30个月。

洛报融媒记者从今日举行的河南省工人龙门疗养院改造提升项目启动仪式现场了解到，该院改造提升项目一期工程正式启动，一期工程总投资近3亿元，计划建设工期30个月。

河南省工人龙门疗养院占地218亩，建于1956年，是由中华全国总工会投资兴建的正县级卫生事业单位。作为全国劳模疗休养基地、洛阳市公立二级医疗机构、城镇职工医保定点医院、城乡居民医保定点医院，该院开放医疗床位288张，设有内科、中医科、预防保健科、成人康复科、小儿康复科、健康体检科、安宁疗护中心、社区卫生服务中心等15个科室，主要业务有医疗康复、健康管理、疗休养、职业病防治、健身理疗、安宁疗护、养老等。

河南省工人龙门疗养院改造提升项目一期工程，规划占地约117亩，总建筑面积约46000平方米，新建四个建筑，规划为隋唐风格。其中，一号主楼采用框架结构，地上五层，局部设地下一层；健康管理中心采用框架结构，地上三层；健身理疗中心采用框架结构，地上三层；办公楼采用框架结构，地上二层。一期工程总投资近3个亿，由河南省总工会和洛阳市总工会共同投资，计划建设工期为30个月。项目落成后，河南省工人龙门疗养院服务职工群众和劳模疗休养功能将全面提升。（洛报融媒记者 孙小蕊 文/图）