嵩县208国道二淅线白河段发生水毁塌方

今日8时35分左右，洛阳市嵩县208国道二淅线白河段K1394+150田庄村附近发生水毁塌方。 今日8时35分左右，洛阳市嵩县208国道二淅线白河段K1394+150田庄村附近发生水毁塌方。 因落石体积较大，整个路面已堵塞，造成道路交通中断，幸无人员伤亡。据当地公路部门现场初步估算，此次水毁塌方土石方量为2000余立方米。 险情发生后市、县两级公路管理部门已启动应急预案，在现场设置警示、绕行指路标志，组织车辆绕行。 目前抢险突出队、机械正赶赴现场抢修。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 吴伟）（公路部门供图）