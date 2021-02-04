洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“小水牛”为特殊群体提供“温暖服务”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.26 13:14

　　

王淑珍（左）拉着申鑫的手交谈，很是亲切

　　“感谢‘小水牛’，真是有心了！”25日上午，在西工区九都路支建街小区，家住5楼的80岁居民王淑珍激动地表达感激之情。 

　　原来，王淑珍的老伴儿长期卧床，洛阳北控水务集团有限公司(简称水务集团)“小水牛”服务队通过日常抄表巡查，掌握辖区一些孤寡老人、残疾人等特殊群体家庭情况后，便对他们提供“一对一”结对服务。涧东服务营销分公司抄表员申鑫就服务王淑珍老人，他日常除了帮老人解决家中用水问题，时常还会帮行动不便的老人代购菜。

　　水务集团客户服务中心主任汤聪说，近年，他们针对孤寡老人、残疾人等特殊群体开展用水延伸服务，除每年定期给结对的困难户，送上米面油等慰问品外，还提供免费的“管家式”服务，包括上门收费、业务咨询、业务办理、代跑代办、协议送达，以及免费协助客户检查室内管线、用水故障报修优先办理等延伸服务。

营业厅门前的无障碍坡道

　　另外，水务集团对软硬件进行“适老化”升级。营业厅入口进行坡道改造，方便老人无障碍通行；设置便民服务箱，提供速效救心丸、藿香正气水、老花眼镜、放大镜等物品；开通“特殊群体服务绿色通道”，为老年客户提供便利。

　　“我们将通过学党史‘我为群众办实事’主题活动，建立系统规范的长效服务机制，为客户提供更优质的服务。”水务集团有关负责人说。（洛报融媒记者 冯莹雅 文/图 通讯员 成俊西）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·凌晨时分，他误喝了一大口洁厕灵
  • ·走路总碰到东西 竟是遭遇了视力小偷
  • ·价格不是九龙口腔的特色，专家、医术、服务才是
    		•
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
        有一个地方，风景或许并不秀丽，却深藏于心，让人一生难忘，那就是老家。
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛河涨水了？洛阳权威部门回复……【...
  • 洛阳高质量完成12名市属企事业单位领...
  • 立足洛阳看西安：文旅融合“西安样板...
  • 突发山洪半挂车内4人被困 消防队员将...
  • 本周洛阳气温明显回升 预计周日最高气...
  • 央视《百家讲坛》主讲人来洛与读者面对面
  • 好消息！交警部门“五一不打烊” 增开...
  • 李亚到宜阳县调研
  • 接地气儿！洛阳方言版反诈宣传 提醒群...
  • “四企”活动助格力空调“洛阳含量”更高
    		•
    百姓呼声
  • · 老城区庄王山文化公园预计下半年开工
  • · 涧西景华路武汉路口的路灯什么时候能亮？
    • 精彩图片
    蔷薇盛开 美丽花墙吸引...
    洛阳龙门站始发列车数...
    王城公园：高山牡丹盛...
    爱了爱了！这些“黑科...
    精彩热帖

    西苑公园赏牡丹

    洛河的鸳鸯

    古今辉映九洲池

    走进南山牡丹文化园
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605