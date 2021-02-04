“小水牛”为特殊群体提供“温暖服务”

“感谢‘小水牛’，真是有心了！”25日上午，在西工区九都路支建街小区，家住5楼的80岁居民王淑珍激动地表达感激之情。

“感谢‘小水牛’，真是有心了！”25日上午，在西工区九都路支建街小区，家住5楼的80岁居民王淑珍激动地表达感激之情。 王淑珍（左）拉着申鑫的手交谈，很是亲切 “感谢‘小水牛’，真是有心了！”25日上午，在西工区九都路支建街小区，家住5楼的80岁居民王淑珍激动地表达感激之情。 原来，王淑珍的老伴儿长期卧床，洛阳北控水务集团有限公司(简称水务集团)“小水牛”服务队通过日常抄表巡查，掌握辖区一些孤寡老人、残疾人等特殊群体家庭情况后，便对他们提供“一对一”结对服务。涧东服务营销分公司抄表员申鑫就服务王淑珍老人，他日常除了帮老人解决家中用水问题，时常还会帮行动不便的老人代购菜。 水务集团客户服务中心主任汤聪说，近年，他们针对孤寡老人、残疾人等特殊群体开展用水延伸服务，除每年定期给结对的困难户，送上米面油等慰问品外，还提供免费的“管家式”服务，包括上门收费、业务咨询、业务办理、代跑代办、协议送达，以及免费协助客户检查室内管线、用水故障报修优先办理等延伸服务。 营业厅门前的无障碍坡道 另外，水务集团对软硬件进行“适老化”升级。营业厅入口进行坡道改造，方便老人无障碍通行；设置便民服务箱，提供速效救心丸、藿香正气水、老花眼镜、放大镜等物品；开通“特殊群体服务绿色通道”，为老年客户提供便利。 “我们将通过学党史‘我为群众办实事’主题活动，建立系统规范的长效服务机制，为客户提供更优质的服务。”水务集团有关负责人说。（洛报融媒记者 冯莹雅 文/图 通讯员 成俊西）