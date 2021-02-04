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洛阳地铁清洁员每天为车厢“洗澡” 保证卫生无死角【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.26 10:55

　　“车厢明亮又干净，我每天坐地铁上下班，心情特别好。”23日上午，洛阳市民郭女士从牡丹广场站乘地铁去上班，她看着整洁的车厢，笑容满面。按照疫情防控常态化工作要求，市轨道交通集团的清洁员每天要为车厢、地铁站做清洁消毒，确保乘客安全乘车。

　　工作3个多小时，擦近千个扶手

　　23日，在洛阳市轨道交通集团红山车辆段，地铁清洁员郭小变正在运用库里忙碌着，擦座椅、喷消毒液……动作麻利，她是列车清洁组的组长，两班倒。

　　“清洁列车的工作多在晚上进行。”郭小变说，等地铁列车结束一天工作，会停靠在红山车辆段和瀍东停车场。晚上十点多，她和同事开始做准备，等十一点半左右，列车陆续回来，十余名清洁员就要上车工作了。

　　“每天晚上，我们大概要清洁8至12辆列车，为了不耽误后续工作，要在凌晨三点前完工。”郭小变说，时间紧任务重，为了快速、高质量地清洁车厢，大家各有分工，郭小变曾负责擦扶手，她粗略算过，工作3个多小时，她擦了近千个扶手。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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