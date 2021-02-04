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第六届少儿阅读年系列活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.26 08:34

　　近日，第六届“童心向党·书香伴成长”少儿阅读年系列活动在市第五十六中学启动。

　　本次活动由市委宣传部、市文化广电和旅游局、市教育局、洛阳广播电视台联合主办，以“童心向党·书香伴成长”为主题，面向全市各中小学校、幼儿园及社会各界，通过绘画、书法、征文、课本剧、演讲等活动引领，弘扬传统文化，发扬民族精神，进一步激发少年儿童的爱国主义热情，树牢爱国主义思想，让红色基因、红色薪火代代传承。

　　举办“红色故事我来写”书法、绘画、征文大赛，追忆历史、人物、事件等，以多种形式抒发对英雄人物的赞美之情，传承红色文化和民族精神。

　　举办“红色故事我来讲”故事大赛，组织青少年用真挚的情感讲述党的故事、革命的故事、英雄的故事，讲述身边优秀共产党员的故事，抒发红色情怀，释放红色能量，不断增进爱党之情。

　　举办“红色故事我来演”课本剧大赛，将课本里的革命先烈事迹、红色英雄故事，用舞台剧的形式重新创作、编排，掺入学生喜闻乐见的新时代元素进行全新演绎，继承革命传统，弘扬红色精神，让革命英雄的无畏精神照亮成长之路。

　　举办“红色记忆”剪纸大赛，通过非物质文化遗产剪纸艺术融入时代元素，追寻党史记忆，传承红色精神。

　　即日起至10月，全市各中小学校、幼儿园、阅读推广机构及社会各界均可报名参赛。年底前，我市将对第六届“童心向党·书香伴成长”少儿阅读年系列活动中表现突出的组织、单位、个人进行表彰，对优秀成果及作品进行展览展示、结集出版等。（记者 李冰 实习生 蔡怡荷 通讯员 宁莉）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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