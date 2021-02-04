泰山石敢当(河洛拾珠)

汝阳县内埠镇杜庄村，旧时名唤杜家寨。杜庄河绕村流淌，小桥流水人家，风光如画。

汝阳县内埠镇杜庄村，旧时名唤杜家寨。杜庄河绕村流淌，小桥流水人家，风光如画。

新居旧宅相映成趣

村口的古寨门上，镶嵌着清代同治元年(公元1862年)雕刻的“杜家寨”石匾，古朴沧桑，引人遐想。村道两旁，现代房屋与旧时民居相映成趣。有意思的是，新房子和老宅子的院墙上都镶嵌着“泰山石敢当”的石碑。

“泰山石敢当”是一种镇宅石。洛阳民俗专家王支援说，旧时人们信风水，认为十字路口、三岔路口容易出现煞气，故而那些家门正对路口的人家，大都会在墙外立一块小石碑，上刻“泰山石敢当”，以驱邪挡煞，镇宅保平安。

相传，“石敢当”原是古代的一位将军，勇猛善战，万夫莫当。专家们则认为，“石敢当”源自古人对灵石的信仰和崇拜。民间传说，石头具有神力，能够孕育万物、驱邪挡煞：女娲补天用的是五彩石，孙悟空是从石头缝里蹦出来的，大禹的儿子夏启也是从石头里生出来的……

至于用灵石镇宅究竟是从哪朝哪代开始流行的，已难考证。

汉代的《淮南万毕术》中提到“埋丸石于宅四隅，捶桃核七枚，则鬼无能殃也”，可见汉代人是把灵石埋在家宅的四个角落，以辟邪挡鬼。

考古学家在一块埋在宅下的唐代石铭上发现了“石敢当，镇百鬼，厌灾殃”的文字记载。由此推算，至少在唐代甚至更早以前，民间便有用“石敢当”镇宅的习俗。

为什么非得是“泰山石敢当”呢？这大概跟泰山在古人心中的至高地位有关。

泰山乃五岳之尊，通地拔天，气势磅礴，历来被人们视为灵山。皇帝们争先恐后到泰山举行封禅大典，祈祷国泰民安；民间老百姓亦对泰山石推崇备至，把它当成象征祥瑞的风水石，用以驱邪镇宅。

传说，泰山脚下住着一个勇敢的小伙子，名叫石敢当。城南有个姑娘，被妖风所袭，得了怪病。石敢当让其父母找来十二对童男童女，都拿着锣鼓。天黑了，石敢当点燃油灯，放在盆中，用锅把盆子扣住，坐在旁边，用脚挑着锅沿，这样灯仍然亮着，但远处看不到灯光。

忽然一股妖风窜来。石敢当踢翻锅，油灯发出耀眼光芒，童男童女敲响锣鼓，吓得妖怪逃跑了。

后来，妖风刮到了其他地方，很多人患了重病。人们听说石敢当能驱妖，就请他帮忙。妖怪到处窜，石敢当忙不过来，于是，人们就让工匠在石头上刻上“泰山石敢当”的名号，放在家门外。果然，妖怪再不敢来捣乱。

现代人讲科学，在院墙上镶嵌“泰山石敢当”石碑，更多的是一种民俗文化的传承。(记者 张丽娜 通讯员 夏沛森 文/图)