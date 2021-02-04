洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

泰山石敢当(河洛拾珠)
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.26 08:30

　　汝阳县内埠镇杜庄村，旧时名唤杜家寨。杜庄河绕村流淌，小桥流水人家，风光如画。

新居旧宅相映成趣

　　村口的古寨门上，镶嵌着清代同治元年(公元1862年)雕刻的“杜家寨”石匾，古朴沧桑，引人遐想。村道两旁，现代房屋与旧时民居相映成趣。有意思的是，新房子和老宅子的院墙上都镶嵌着“泰山石敢当”的石碑。

　　“泰山石敢当”是一种镇宅石。洛阳民俗专家王支援说，旧时人们信风水，认为十字路口、三岔路口容易出现煞气，故而那些家门正对路口的人家，大都会在墙外立一块小石碑，上刻“泰山石敢当”，以驱邪挡煞，镇宅保平安。

　　相传，“石敢当”原是古代的一位将军，勇猛善战，万夫莫当。专家们则认为，“石敢当”源自古人对灵石的信仰和崇拜。民间传说，石头具有神力，能够孕育万物、驱邪挡煞：女娲补天用的是五彩石，孙悟空是从石头缝里蹦出来的，大禹的儿子夏启也是从石头里生出来的……

　　至于用灵石镇宅究竟是从哪朝哪代开始流行的，已难考证。

　　汉代的《淮南万毕术》中提到“埋丸石于宅四隅，捶桃核七枚，则鬼无能殃也”，可见汉代人是把灵石埋在家宅的四个角落，以辟邪挡鬼。

　　考古学家在一块埋在宅下的唐代石铭上发现了“石敢当，镇百鬼，厌灾殃”的文字记载。由此推算，至少在唐代甚至更早以前，民间便有用“石敢当”镇宅的习俗。

　　为什么非得是“泰山石敢当”呢？这大概跟泰山在古人心中的至高地位有关。

　　泰山乃五岳之尊，通地拔天，气势磅礴，历来被人们视为灵山。皇帝们争先恐后到泰山举行封禅大典，祈祷国泰民安；民间老百姓亦对泰山石推崇备至，把它当成象征祥瑞的风水石，用以驱邪镇宅。

　　传说，泰山脚下住着一个勇敢的小伙子，名叫石敢当。城南有个姑娘，被妖风所袭，得了怪病。石敢当让其父母找来十二对童男童女，都拿着锣鼓。天黑了，石敢当点燃油灯，放在盆中，用锅把盆子扣住，坐在旁边，用脚挑着锅沿，这样灯仍然亮着，但远处看不到灯光。

　　忽然一股妖风窜来。石敢当踢翻锅，油灯发出耀眼光芒，童男童女敲响锣鼓，吓得妖怪逃跑了。

　　后来，妖风刮到了其他地方，很多人患了重病。人们听说石敢当能驱妖，就请他帮忙。妖怪到处窜，石敢当忙不过来，于是，人们就让工匠在石头上刻上“泰山石敢当”的名号，放在家门外。果然，妖怪再不敢来捣乱。

　　现代人讲科学，在院墙上镶嵌“泰山石敢当”石碑，更多的是一种民俗文化的传承。(记者 张丽娜 通讯员 夏沛森 文/图)
[ 责任编辑：潘亮]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·凌晨时分，他误喝了一大口洁厕灵
  • ·走路总碰到东西 竟是遭遇了视力小偷
  • ·价格不是九龙口腔的特色，专家、医术、服务才是
    		•
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
        有一个地方，风景或许并不秀丽，却深藏于心，让人一生难忘，那就是老家。
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛河涨水了？洛阳权威部门回复……【...
  • 孟津袖珍西瓜熟了！4月28日一起来吃瓜
  • 洛阳高质量完成12名市属企事业单位领...
  • 立足洛阳看西安：文旅融合“西安样板...
  • 突发山洪半挂车内4人被困 消防队员将...
  • 新七福神：淡雅又不失华贵的牡丹
  • 接地气儿！洛阳方言版反诈宣传 提醒群...
  • 本周洛阳气温明显回升 预计周日最高气...
  • 好消息！交警部门“五一不打烊” 增开...
  • 央视《百家讲坛》主讲人来洛与读者面对面
    		•
    百姓呼声
  • · 老城区庄王山文化公园预计下半年开工
  • · 涧西景华路武汉路口的路灯什么时候能亮？
    • 精彩图片
    蔷薇盛开 美丽花墙吸引...
    洛阳龙门站始发列车数...
    王城公园：高山牡丹盛...
    爱了爱了！这些“黑科...
    精彩热帖

    西苑公园赏牡丹

    骑游龙门花境

    古今辉映九洲池

    走进南山牡丹文化园
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605