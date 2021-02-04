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洛阳市青联开展庆祝建党100周年教育实践活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.26 08:27

　　近日，记者从团市委获悉，市青联开展“青春同心·永跟党走”洛阳市青联庆祝建党100周年教育实践活动。

　　据了解，市青联已组建5个学习小组，组织开展打卡、测试等丰富多彩的学习活动，从而带动广大青年开展党史学习教育。此外，还将组织红色寻访、举办青联党史讲堂、推荐党史读物、共唱红色赞歌、开展新长征接力和举办公益直播等活动，充分发动各界别、团体会员和青联委员全面参与，通过学习教育坚定理想信念，站稳政治立场，以实际行动献礼建党100周年。（记者 李冰 通讯员 张珂）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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