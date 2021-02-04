“四企”活动助格力空调“洛阳含量”更高

近日，在位于高新区的格力电器(洛阳)中央空调智能制造基地项目，一台台属于新国标机型的格力“清柔风”空调，以及今年市场反响良好的“天丽”空调历经多道程序依次产出。自今年1月该项目正式从生产阶段迈入销售运输阶段以来，其产能不断攀升，为我市打造全国先进制造业基地再添助力。

洛阳格力项目空调外机生产线

近日，在位于高新区的格力电器(洛阳)中央空调智能制造基地项目，一台台属于新国标机型的格力“清柔风”空调，以及今年市场反响良好的“天丽”空调历经多道程序依次产出。自今年1月该项目正式从生产阶段迈入销售运输阶段以来，其产能不断攀升，为我市打造全国先进制造业基地再添助力。

“产能顺利提升，离不开本地支持。在政府部门的‘牵线’下，如今格力空调‘洛阳含量’更高！”格力电器(洛阳)有限公司副总经理周瑞文高兴地表示。

周瑞文所说的“洛阳含量”，指的是洛阳格力项目采用本土配件的比例。

“建链”“补链”“延链”“融链”“强链”，历来是我市加快构建现代产业体系的重要发力点。招来大项目、好项目后，通过打通上下游，为其提供良好配套服务带动整体发展，也是我市开展“四企”(联企入企惠企助企)活动的重要途径。

为推动洛阳格力项目建设，自去年以来，在市工信局牵头组织下，多家企业从外地被引进到我市，部分我市本土企业也借着格力“东风”，实现了发展提速。

据统计，目前位于宜阳县的洛阳铂骏、洛阳顿汉和艾柯新材料3家企业，分别为洛阳格力项目提供了注塑件、钣金件和泡沫件，其产能实现百分之百供应格力。我市龙头企业龙鼎铝业从去年下半年开始向洛阳格力项目供应空调箔，目前每月供货量已占该项目总需求的五成左右。

此外，近期通过开发，洛阳格力项目还与高新区一家印刷企业顺利对接，实现了格力产品说明书“洛阳造”。

格力与洛阳产业的进一步融合，是市工信局积极开展企业服务，充分发挥桥梁纽带作用，通过帮助企业解决产业链联动难题建立良好产业发展生态的一个缩影。

去年以来，该局围绕电子信息等15条重点产业链，开展产业链固链稳链行动，共帮助中信重工等5家本地企业匹配上下游外协企业200余家。

除了打通产业链，在“四企”活动中，市工信局还注重升级企业信息交流载体。随着一笔笔数据汇集，由其搭建的洛阳工业互联网平台“产销对接”版块注册用户持续增加，充分发挥网上对接便捷、高效、即时的特点。目前该平台注册企业939家，发布供需信息1796条，188家企业通过平台达成产销协议，协议金额超过15亿元。

在线下，该局也积极牵头组织活动，全面铺开由政府组织的大范围产销对接会和行业协会组织的小范围、有针对性的产销对接活动，推动产业链产销对接常态化。截至目前，全市共组织先进制造业产销对接等各类专场活动23场，组织200余家企业参加省内外产销对接活动13场。

近日发布的《关于政府工作报告提出的2021年重点工作任务分解通知》指出，在支持实体经济健康发展方面，我市今年将由市工信局、市发改委牵头，持续深化“四企”活动，建好用好“企业服务云”，常态化落实企业诉求直通车制度，加强要素协调保障，全年为企业减负50亿元以上，让好政策变成企业的真实惠。

“我们后续将积极落实相关要求，全面深化服务企业‘五个一’机制，加大政策支持力度，帮助我市企业做大做强。”市工信局相关负责人表示。（记者 陈曦 通讯员 谢丰豪 郭朝 文/图）