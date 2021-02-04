洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“四企”活动助格力空调“洛阳含量”更高
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.26 08:20
洛阳格力项目空调外机生产线

　　近日，在位于高新区的格力电器(洛阳)中央空调智能制造基地项目，一台台属于新国标机型的格力“清柔风”空调，以及今年市场反响良好的“天丽”空调历经多道程序依次产出。自今年1月该项目正式从生产阶段迈入销售运输阶段以来，其产能不断攀升，为我市打造全国先进制造业基地再添助力。

　　“产能顺利提升，离不开本地支持。在政府部门的‘牵线’下，如今格力空调‘洛阳含量’更高！”格力电器(洛阳)有限公司副总经理周瑞文高兴地表示。

　　周瑞文所说的“洛阳含量”，指的是洛阳格力项目采用本土配件的比例。

　　“建链”“补链”“延链”“融链”“强链”，历来是我市加快构建现代产业体系的重要发力点。招来大项目、好项目后，通过打通上下游，为其提供良好配套服务带动整体发展，也是我市开展“四企”(联企入企惠企助企)活动的重要途径。

　　为推动洛阳格力项目建设，自去年以来，在市工信局牵头组织下，多家企业从外地被引进到我市，部分我市本土企业也借着格力“东风”，实现了发展提速。

　　据统计，目前位于宜阳县的洛阳铂骏、洛阳顿汉和艾柯新材料3家企业，分别为洛阳格力项目提供了注塑件、钣金件和泡沫件，其产能实现百分之百供应格力。我市龙头企业龙鼎铝业从去年下半年开始向洛阳格力项目供应空调箔，目前每月供货量已占该项目总需求的五成左右。

　　此外，近期通过开发，洛阳格力项目还与高新区一家印刷企业顺利对接，实现了格力产品说明书“洛阳造”。

　　格力与洛阳产业的进一步融合，是市工信局积极开展企业服务，充分发挥桥梁纽带作用，通过帮助企业解决产业链联动难题建立良好产业发展生态的一个缩影。

　　去年以来，该局围绕电子信息等15条重点产业链，开展产业链固链稳链行动，共帮助中信重工等5家本地企业匹配上下游外协企业200余家。

　　除了打通产业链，在“四企”活动中，市工信局还注重升级企业信息交流载体。随着一笔笔数据汇集，由其搭建的洛阳工业互联网平台“产销对接”版块注册用户持续增加，充分发挥网上对接便捷、高效、即时的特点。目前该平台注册企业939家，发布供需信息1796条，188家企业通过平台达成产销协议，协议金额超过15亿元。

　　在线下，该局也积极牵头组织活动，全面铺开由政府组织的大范围产销对接会和行业协会组织的小范围、有针对性的产销对接活动，推动产业链产销对接常态化。截至目前，全市共组织先进制造业产销对接等各类专场活动23场，组织200余家企业参加省内外产销对接活动13场。

　　近日发布的《关于政府工作报告提出的2021年重点工作任务分解通知》指出，在支持实体经济健康发展方面，我市今年将由市工信局、市发改委牵头，持续深化“四企”活动，建好用好“企业服务云”，常态化落实企业诉求直通车制度，加强要素协调保障，全年为企业减负50亿元以上，让好政策变成企业的真实惠。

　　“我们后续将积极落实相关要求，全面深化服务企业‘五个一’机制，加大政策支持力度，帮助我市企业做大做强。”市工信局相关负责人表示。（记者 陈曦 通讯员 谢丰豪 郭朝 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·凌晨时分，他误喝了一大口洁厕灵
  • ·走路总碰到东西 竟是遭遇了视力小偷
  • ·价格不是九龙口腔的特色，专家、医术、服务才是
    		•
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
        有一个地方，风景或许并不秀丽，却深藏于心，让人一生难忘，那就是老家。
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛河涨水了？洛阳权威部门回复……【...
  • 孟津袖珍西瓜熟了！4月28日一起来吃瓜
  • 洛阳高质量完成12名市属企事业单位领...
  • 立足洛阳看西安：文旅融合“西安样板...
  • 突发山洪半挂车内4人被困 消防队员将...
  • 新七福神：淡雅又不失华贵的牡丹
  • 接地气儿！洛阳方言版反诈宣传 提醒群...
  • 本周洛阳气温明显回升 预计周日最高气...
  • 好消息！交警部门“五一不打烊” 增开...
  • 央视《百家讲坛》主讲人来洛与读者面对面
    		•
    百姓呼声
  • · 老城区庄王山文化公园预计下半年开工
  • · 涧西景华路武汉路口的路灯什么时候能亮？
    • 精彩图片
    蔷薇盛开 美丽花墙吸引...
    洛阳龙门站始发列车数...
    王城公园：高山牡丹盛...
    爱了爱了！这些“黑科...
    精彩热帖

    西苑公园赏牡丹

    骑游龙门花境

    古今辉映九洲池

    走进南山牡丹文化园
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605