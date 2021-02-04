洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

马寺钟声：奇妙的钟声，别样的“风景”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.26 08:24

　　牡丹文化节期间，来洛旅游的人，看罢牡丹，大都会到白马寺看一看。

　　白马寺很古老。它始建于一千九百多年前，是全国重点文物保护单位，千年佛塔历经风雨，马寺钟声悠远沧桑。

　　白马寺很新潮。它是国家级旅游景区，寺对面有牡丹园，寺门前有潮货摊，寺内有国际佛殿苑，时尚大气。

　　有个东北老太太来洛阳看女儿，慕名到白马寺参观，心下欢喜，不愿走了，留在寺内当居士，每日扫佛堂、听钟声，说在这地方心里安定。

　　活了一辈子，说了太多话，如今她只想静静地听一听马寺钟声。

　　马寺钟声今犹在

　　马寺钟声，是古时“洛阳八大景”之一。

　　说来奇怪，“洛阳八大景”中的其他美景，譬如龙门山色、邙山晚眺，皆是看的景；马寺钟声却很另类，它是听的景。

　　白马寺内有一口明代铸造的大钟，重两三千斤。据老辈人讲，此钟钟声洪亮，旧日晨昏，僧人撞钟诵经，钟声响彻十里开外，闻者心旷神怡。

　　更神奇的是，只要这钟一响，洛阳老城钟楼上的钟也会应声而响。老城离白马寺可有二三十里远呢，何以“东边撞钟西边响，西边撞钟东边鸣”？老百姓调侃说，白马寺的钟是老大，老城钟楼的钟是老二，这两口钟心灵相通，可谓“知音”。

　　其实，这是因为两口钟频率相同，产生了共鸣。

　　如今，白马寺里的明代大钟早已“功成身退”，被供奉于殿堂之上。取而代之的，是悬挂在寺内钟楼上的新钟。

　　新未必不如旧。新钟的音色浑厚悠扬，悦耳动听。那是一种很有画面感的声音，绕梁不绝，直抵人心。闭上眼睛，恍如穿越时空，见洛城千年风景。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·凌晨时分，他误喝了一大口洁厕灵
  • ·走路总碰到东西 竟是遭遇了视力小偷
  • ·价格不是九龙口腔的特色，专家、医术、服务才是
    		•
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
        有一个地方，风景或许并不秀丽，却深藏于心，让人一生难忘，那就是老家。
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛河涨水了？洛阳权威部门回复……【...
  • 孟津袖珍西瓜熟了！4月28日一起来吃瓜
  • 洛阳高质量完成12名市属企事业单位领...
  • 立足洛阳看西安：文旅融合“西安样板...
  • 突发山洪半挂车内4人被困 消防队员将...
  • 新七福神：淡雅又不失华贵的牡丹
  • 接地气儿！洛阳方言版反诈宣传 提醒群...
  • 本周洛阳气温明显回升 预计周日最高气...
  • 好消息！交警部门“五一不打烊” 增开...
  • 央视《百家讲坛》主讲人来洛与读者面对面
    		•
    百姓呼声
  • · 老城区庄王山文化公园预计下半年开工
  • · 涧西景华路武汉路口的路灯什么时候能亮？
    • 精彩图片
    蔷薇盛开 美丽花墙吸引...
    洛阳龙门站始发列车数...
    王城公园：高山牡丹盛...
    爱了爱了！这些“黑科...
    精彩热帖

    西苑公园赏牡丹

    骑游龙门花境

    古今辉映九洲池

    走进南山牡丹文化园
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605