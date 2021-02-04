马寺钟声：奇妙的钟声，别样的“风景”

牡丹文化节期间，来洛旅游的人，看罢牡丹，大都会到白马寺看一看。

牡丹文化节期间，来洛旅游的人，看罢牡丹，大都会到白马寺看一看。

白马寺很古老。它始建于一千九百多年前，是全国重点文物保护单位，千年佛塔历经风雨，马寺钟声悠远沧桑。

白马寺很新潮。它是国家级旅游景区，寺对面有牡丹园，寺门前有潮货摊，寺内有国际佛殿苑，时尚大气。

有个东北老太太来洛阳看女儿，慕名到白马寺参观，心下欢喜，不愿走了，留在寺内当居士，每日扫佛堂、听钟声，说在这地方心里安定。

活了一辈子，说了太多话，如今她只想静静地听一听马寺钟声。

马寺钟声今犹在

马寺钟声，是古时“洛阳八大景”之一。

说来奇怪，“洛阳八大景”中的其他美景，譬如龙门山色、邙山晚眺，皆是看的景；马寺钟声却很另类，它是听的景。

白马寺内有一口明代铸造的大钟，重两三千斤。据老辈人讲，此钟钟声洪亮，旧日晨昏，僧人撞钟诵经，钟声响彻十里开外，闻者心旷神怡。

更神奇的是，只要这钟一响，洛阳老城钟楼上的钟也会应声而响。老城离白马寺可有二三十里远呢，何以“东边撞钟西边响，西边撞钟东边鸣”？老百姓调侃说，白马寺的钟是老大，老城钟楼的钟是老二，这两口钟心灵相通，可谓“知音”。

其实，这是因为两口钟频率相同，产生了共鸣。

如今，白马寺里的明代大钟早已“功成身退”，被供奉于殿堂之上。取而代之的，是悬挂在寺内钟楼上的新钟。

新未必不如旧。新钟的音色浑厚悠扬，悦耳动听。那是一种很有画面感的声音，绕梁不绝，直抵人心。闭上眼睛，恍如穿越时空，见洛城千年风景。