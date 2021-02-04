一批违法违规营运车辆被查处曝光

昨日，记者从市交通运输综合行政执法支队了解到，自客运市场整治行动开展以来，一批违法违规营运车辆受到查处曝光。
昨日，记者从市交通运输综合行政执法支队了解到，自客运市场整治行动开展以来，一批违法违规营运车辆受到查处曝光。
昨日，记者从市交通运输综合行政执法支队了解到，自客运市场整治行动开展以来，一批违法违规营运车辆受到查处曝光。
本次整治行动持续至5月5日，重点严厉打击黑车，包括黑出租、黑网约车、黑大巴等；严厉打击出租车不规范经营行为，包括起始地均不在许可区域、使用“黑表”违规收费等违法行为，不按照规定使用计价器、议价、拒载、甩客、故意绕道、未经乘车人同意强行拼客等违规经营行为。
市民如遇到违法违规营运行为，可拨打交通运输服务监督电话12328进行举报。（记者 赵硕）
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