本周洛阳气温明显回升 预计周日最高气温达30℃

洛阳今天阴天转多云，偏西风2级到3级，气温10℃到23℃。

昨天，降雨总算告一段落，气温逐渐升高。河南省气象服务中心预计，本周全省开启“升温通道”，在五一前后，最高气温将“奔三”。

不少人感慨，与冬天和夏天相比，洛阳的春天总是稍纵即逝，显得比较弱势。其实，这与洛阳的气候特点有关：“冬长寒冷雨雪少，春短干旱大风多，夏热多雨且集中，秋丽晴和日照长。”

据《洛阳市地理志》记载，我市属亚热带向暖温带过渡地带，季风环流明显，因此，四季温度和风向变化较显著。1月多西北风和东北风，7月则多西南风和东南风。1月在偏北风作用下，极地大陆气团占据优势，寒冷干燥；7月盛行偏南风，热带海洋气团居统治地位，炎热多雨。

市气象台据气象资料分析，本周以晴好天气为主，气温明显回升。29日受华北干槽及高空风动量下传的共同影响，风力较大。

具体天气预报

26日(周一)：阴天转多云，偏西风2级到3级，气温10℃到23℃。

27日(周二)：多云间晴天，西北风3级左右，气温11℃到25℃。

28日(周三)：多云到晴天，偏西风3级到4级，气温13℃到24℃。

29日(周四)：多云转晴天，西北风4级到5级，阵风6级到7级，气温11℃到26℃。

30日(周五)：晴天间多云，气温13℃到29℃。

5月1日(周六)：晴天间多云，气温14℃到27℃。

5月2日(周日)：晴天转多云，气温15℃到30℃。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）