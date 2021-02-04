偃师区：为群众办实事无“微”不至

今天下午，洛阳市偃师区顾县镇李湾村热闹得像过年。村民们早早来到村党建广场，等待着“我为群众办实事”发布会的开始。

今天下午，洛阳市偃师区顾县镇李湾村热闹得像过年。村民们早早来到村党建广场，等待着“我为群众办实事”发布会的开始。

进一步树牢宗旨意识，是开展党史学习教育的重要目的。偃师区从党史学习教育一开始就着手谋划推进“我为群众办实事”实践活动，聚焦群众有期盼、推进有瓶颈、长期难见效的民生问题，集中资源、集中精力、集中攻坚。

李湾村此次发布会活动，其实是偃师区以“解剖麻雀”方式对全区“我为群众办实事”实践活动的一次再动员、再加压。今天下午，偃师区委主要领导带领各镇(街道)党(工)委书记、部分区直单位主要负责人和数十名乡村振兴示范村党支部书记到场观摩。