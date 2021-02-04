立足洛阳看西安：文旅融合“西安样板”这样打造

文化旅游产业是西安的支柱产业，GDP占比已超过12%。近年，西安将文化旅游作为城市发展的核心竞争力，把“加强文化建设促进文旅融合发展”作为全市十项重点工作之一。

编者按 西安和洛阳，同为享誉中外的历史文化名城，两地在黄河文化和中华文明的孕育、形成、发展过程中处于十分突出的地位，在黄河流域高质量发展中发挥着举足轻重的作用。当前，郑洛西高质量发展合作带被纳入国家规划，洛阳都市圈一体化高质量发展铿锵起步。为进一步激发全市上下解放思想、奋勇争先、务实重干的精神状态、工作状态，加强两地交流互鉴，特推出“立足洛阳看西安，借鉴经验助发展”系列报道，跳出洛阳看洛阳、立足洛阳看西安，开阔视野、把准趋势、借鉴经验、查找不足，为实现“十四五”良好开局、开启全面建设现代化强市新征程，推进建设郑洛西高质量发展合作带凝聚强大正能量。

文化旅游产业是西安的支柱产业，GDP占比已超过12%。近年，西安将文化旅游作为城市发展的核心竞争力，把“加强文化建设促进文旅融合发展”作为全市十项重点工作之一。

如今的西安一跃跨入全国文旅产业第一方阵，“千年古都·常来长安”的城市品牌深入人心，“西安年”系列节庆活动享誉海内外，重大文旅项目纷纷落地，旅游夜经济成新亮点，充分展示西安文化旅游资源独特魅力，古都西安正不断散发出强大的“西引力”。

文旅融合营造新场景

谷雨时节，入夜的大雁塔南广场上人潮涌动，始建于唐高宗永徽三年的大雁塔，与流光溢彩的大唐不夜城交相辉映，一位身在此处的游客忍不住感叹：“西安真好，既有历史，也有未来。”

唐文化雕塑群、飞檐斗拱的建筑群、仕女武士组成的巡逻队伍、憨态可掬的唐元素文创、独具特色的非遗表演……在网络经济时代，这是一个制造网红的街区，更是西安推进文旅融合的一次生动实践。

拥有亚洲最大喷泉广场和最大水景广场的大雁塔北广场，曾是西安当之无愧的城市骄傲。经过十余年发展，位于大雁塔南的大唐不夜城在2018年经过基础设施提升、商建立面提升、街区亮化提升、街区氛围提升、商业业态调整后，迎来了游客“井喷”。以大雁塔为轴心，一个唐文化旅游集群已经形成。

“让历史文化资源‘活化’成旅游资产，能融则融，宜融尽融，形成乘数效应。”西安市曲江新区相关负责人表示，大唐不夜城以文旅商深度融合为导向，打造唐文化浓厚的现代时尚街区，最终实现从浅层“到此一游”到深度文化体验，提高文化附加值和旅游品质。

大唐不夜城

大唐不夜城作为“文化+旅游+商业”的标本、夜经济的一个风向标，已跻身首批国家试点步行街区。而在西安，文旅融合的招牌还有很多——

在原唐代芙蓉园遗址以北，仿照唐代皇家园林式样重新建造的大唐芙蓉园，成为在西安开启“盛唐之旅”的文化地标；十来年，大明宫国家遗址公园从容纳10万人的棚户区蝶变为城市中央公园，容纳3万名选手的国际马拉松以此为终点……

如今，一个文旅多元深度融合的新西安，一个独具中国特色、现代与传统交相辉映的国际化西安展现在世人面前。