洛河涨水了？洛阳权威部门回复……【视频】

今天上午，一段洛河水位上涨的视频，引发众多网友关注。“这是洛浦哪一段？”“不会是真的吧？这还没到雨季呢，怎么这么大水？”……记者就网友关心的问题采访了我市相关部门。

今天上午，一段洛河水位上涨的视频，引发众多网友关注。“这是洛浦哪一段？”“不会是真的吧？这还没到雨季呢，怎么这么大水？”……记者就网友关心的问题采访了我市相关部门。

洛报融媒记者从网友今天一早分享的视频中看到，洛河水流湍急，已经漫到了洛河北岸的步道上。在凌波桥下，由于河床落差较大，甚至出现波涛汹涌的场景。

记者联系这名网友后得知，今天早上7点半左右，他与朋友从瀛洲桥顺着洛河北岸的步道往凌波桥方向跑步晨练，看到洛河水位上涨，已经漫过了岸边的步道，他顺手拍了一段视频发到抖音上，引起广大网友关注。

今天下午，记者来到凌波桥洛河北岸的步道上，发现水位下降，步道上留有河水漫过的痕迹。除了凌波桥下面有一处水流湍急，洛河水已基本变得平缓。

洛阳市水利局工作人员接受记者采访时表示，一般来说，5月15日以后才逐渐进入汛期，全年降水量主要集中在7月、8月和9月。23日下午至24日夜里，我市突然出现明显降雨天气过程，部分地区出现暴雨，局部地区雨量超过100毫米。与往年春季相比，此次降雨量较大，强降水是引发河流水位上涨的最主要原因。为了加强防汛，该局已及时通知各级水利部门、河道管理部门加强值班值守，做好各种应对。

市河渠管理处工作人员告诉记者，昨天，市河渠管理处针对水情，通知沿河各区及河道内施工单位及时撤离、加强巡查，并采取防范措施，确保安全。昨天下午和今天早上，相关工作人员已对橡胶坝进行调控，及时降低橡胶坝水位，市民无需担心。

工作人员提醒市民，无论城市区河渠水位高低，都不要到河道内游玩嬉戏、游泳及垂钓，以免发生危险。(洛报融媒记者 仝景菁 文/图/视频 通讯员 荣欣 陈亚辉)