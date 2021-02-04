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抓住春天的尾巴 这个“五一”美丽乡村走起来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网综合 2021.04.29 20:15

　　“等闲识得东风面，万紫千红总是春。”

　　大家心心念念的“五一”小长假终于来了，

　　一颗想出门的心已经按耐不住，

　　不妨抓住春天的尾巴，

　　开车去寻找家门口最美的乡村景致，享受田园生活！

　　汝阳县王坪乡孟村

　　汝阳县王坪乡孟村的杜鹃花是市民们“五一”小长假赏花的好地方。

　　王坪乡高山杜鹃以野生形式主要分布在海拔1602.4米的汝阳最高峰鸡冠山东麓孟村、两河、大庄、椒沟等村，尤其以孟村杜鹃岭最为集中，总面积数千亩，均生长在平均海拔1000米以上高山之中，品种繁多，色彩绚丽，有淡紫、深紫、纯白、粉白、淡黄、淡红、深红等，深山藏幽，韵味独特。

　　杜鹃花开映山红，原生态、梯次开放是鸡冠山高山杜鹃的最大特点，鸡冠山独特的气候条件赋予了高山杜鹃别样的美丽花季，随着气候、温差的变化，杜鹃花从山脚下逐步向山上梯次开放、蔓延，持续时间达一个月之久，到5月中、下旬仍能在鸡冠山上领略到杜鹃花的芳姿。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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