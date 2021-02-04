抓住春天的尾巴 这个“五一”美丽乡村走起来

“等闲识得东风面，万紫千红总是春。”大家心心念念的“五一”小长假终于来了，一颗想出门的心已经按耐不住，不妨抓住春天的尾巴，开车去寻找家门口最美的乡村景致，享受田园生活！
“等闲识得东风面，万紫千红总是春。”大家心心念念的“五一”小长假终于来了，一颗想出门的心已经按耐不住，不妨抓住春天的尾巴，开车去寻找家门口最美的乡村景致，享受田园生活！
“等闲识得东风面，万紫千红总是春。”
大家心心念念的“五一”小长假终于来了，
一颗想出门的心已经按耐不住，
不妨抓住春天的尾巴，
开车去寻找家门口最美的乡村景致，享受田园生活！
汝阳县王坪乡孟村
汝阳县王坪乡孟村的杜鹃花是市民们“五一”小长假赏花的好地方。
王坪乡高山杜鹃以野生形式主要分布在海拔1602.4米的汝阳最高峰鸡冠山东麓孟村、两河、大庄、椒沟等村，尤其以孟村杜鹃岭最为集中，总面积数千亩，均生长在平均海拔1000米以上高山之中，品种繁多，色彩绚丽，有淡紫、深紫、纯白、粉白、淡黄、淡红、深红等，深山藏幽，韵味独特。
杜鹃花开映山红，原生态、梯次开放是鸡冠山高山杜鹃的最大特点，鸡冠山独特的气候条件赋予了高山杜鹃别样的美丽花季，随着气候、温差的变化，杜鹃花从山脚下逐步向山上梯次开放、蔓延，持续时间达一个月之久，到5月中、下旬仍能在鸡冠山上领略到杜鹃花的芳姿。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605