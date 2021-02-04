抓住春天的尾巴 这个“五一”美丽乡村走起来

“等闲识得东风面，万紫千红总是春。”大家心心念念的“五一”小长假终于来了，一颗想出门的心已经按耐不住，不妨抓住春天的尾巴，开车去寻找家门口最美的乡村景致，享受田园生活！

“等闲识得东风面，万紫千红总是春。”

大家心心念念的“五一”小长假终于来了，

一颗想出门的心已经按耐不住，

不妨抓住春天的尾巴，

开车去寻找家门口最美的乡村景致，享受田园生活！

汝阳县王坪乡孟村

汝阳县王坪乡孟村的杜鹃花是市民们“五一”小长假赏花的好地方。

王坪乡高山杜鹃以野生形式主要分布在海拔1602.4米的汝阳最高峰鸡冠山东麓孟村、两河、大庄、椒沟等村，尤其以孟村杜鹃岭最为集中，总面积数千亩，均生长在平均海拔1000米以上高山之中，品种繁多，色彩绚丽，有淡紫、深紫、纯白、粉白、淡黄、淡红、深红等，深山藏幽，韵味独特。