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洛阳中院发布知识产权司法保护典型案例
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.25 19:03

　　26日是世界知识产权日。25日，洛阳市中级人民法院发布10起知识产权司法保护典型案例，为知识产权权利人提供维权样本，让加强知识产权保护的观念深入人心。

　　一、于某等7人侵犯著作权罪案

　　【案情摘要】2018年3月起，被告人于某与同伙先后租赁洛阳市伊滨区某村某仓库、洛阳市洛龙区某村某仓库等场所，购进全自动薄膜封切机、捆扎机等生产设备，雇佣多名女工，未办理任何经营许可证照，未经著作权人许可、授权，在上述地点大量生产、储存、销售各种盗版图书出版物获利。至案发前，被告人于某等人通过物流运输代收货款方式销售盗版书籍销售金额共计1930695元。法院经审理认为，被告人于某等7人均构成侵犯著作权罪，判处被告人于某有期徒刑五年，并处罚金人民币90万元；其他被告人均判处相应刑罚；查扣的侵犯著作权的图书依法予以没收并由公安机关销毁。宣判后，被告人于某等6人不服提起上诉，河南省高级人民法院驳回上诉，维持原判。

　　【典型意义】教辅图书市场是著作权侵权的高发区，教辅图书盗版侵权行为阻碍了原创作品的出版发行，侵害了著作权人和出版人的利益，极大影响了创新的积极性，扰乱了图书市场健康有序发展，影响文化产业发展。本案被告印制侵权出版物数量多，犯罪数额大，影响十分恶劣。人民法院通过对被告人处以刑罚，加大对被告人罚金刑方面的惩处力度，增强了法律威慑力，彰显了法院严厉打击知识产权犯罪行为的决心和力度。

　　二、王某某假冒注册商标罪案

　　【案情摘要】2018年2月，被告人王某某提供虚假商标授权书等手续，委托安某某联系制作假冒“红缨子”牌塑料包装袋40000余个。2019年3月至5月间，被告人王某某在洛阳市宜阳县租用鲍某家房屋，雇佣鲍某等人将陈年高粱和从刘某某处购买的高粱染色晾晒，并用制作的假冒“红缨子”牌塑料包装袋分装成“红缨子”牌高粱种子。2019年4月下旬至5月上旬，被告人王某某将生产的假冒“红缨子”牌红珍珠高粱种子，分别销售给汝阳县熊某某等共计8800斤。经汝阳县价格认证中心鉴定，该“红缨子”牌红珍珠高粱种子的市场价格为每斤20元，总价格为176000元。2019年5月17日，被告人王某某被抓获归案。法院经审理认为“红缨子”商标依法经我国商标局核准注册，且在有效期内，受法律保护。被告人王某某构成假冒注册商标罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币90000元，公安机关查扣的假冒注册商标的物品，依法予以没收后销毁。

　　【典型意义】本案系涉及农作物种子，是危害农业生产安全、关系民生的典型案例。河南作为农业大省，种子是重要的农业生产资料，对我省的农业生产、农民收入及我国的粮食产量至关重要。销售假冒种子不仅扰乱正常的市场秩序，侵犯广大农户、经营者和商标权利人的合法权益，而且严重危害农业生产经营，应当予以严厉打击。该判决对种子市场正常经营秩序的维护、对涉农产品商标的保护具有引领作用。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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