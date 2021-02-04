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李亚到宜阳县调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.25 18:42

李亚在宜阳县调研时强调
高标准推进乡村振兴开好局起好步
高质量深化政法队伍教育整顿见实效

　　25日，市委书记李亚轻车简从深入宜阳县，实地调研乡村振兴、政法队伍教育整顿、党史学习教育和产业发展等工作。

　　连日降雨，熊耳山云雾笼罩、满眼翠绿。当日一早，李亚首先来到该县深山区的上观乡梨树沟村。李亚登高远眺，察看漫山桃树长势，了解桃园游览环线、文化广场、水蜜桃保鲜冷库等基础设施建设情况。“桃精深加工有哪些探索？如何依靠科技手段有效延长水蜜桃保鲜期？村‘两委’换届后干部群众反响怎么样？”李亚边走边看，与镇村干部共商乡村振兴之策。他指出，今年是全面推进乡村振兴的开局起步之年，新的村“两委”班子要把产业振兴摆在首位，深入开展党史学习教育，高标准开好局、起好步，团结带领广大党员群众抢抓机遇、接续奋斗，不断展现乡村振兴的新思路、新面貌、新气象。

　　上观乡种植的水蜜桃以个大、色鲜、汁多、味甜等特点远近闻名，已获得国家地理标志产品认定。近年来，该乡大力推广种植水蜜桃，种植面积已超万亩，并串珠成链打造美丽乡村，让广大游客更好感受乡村旅游乐趣。李亚来到上观乡政府所在地上观村，察看美丽乡村建设和乡村旅游发展情况，对该乡依托桃产业发展，大力推进美丽乡村建设、发展生态休闲农业的探索实践给予肯定。他强调，要深入贯彻习近平生态文明思想，在生态建设上下大力气，打牢乡村振兴和生态旅游的底色。要坚持规划引领，在丰富旅游业态、优化进出交通、深入挖掘文化、提升游客体验等方面下更大功夫，更好彰显“熊耳静隐地，上观桃花源”的乡愁韵味。

　　李亚十分关注政法队伍教育整顿推进情况。“学习教育阶段广大干警最受教育的是什么？查摆出的顽瘴痼疾突出表现有哪些？如何有效提升执法满意度？”调研中，他来到宜阳县公安局，走进新时代党员教育中心了解党史学习教育开展情况，查阅该局政法队伍教育整顿谈心谈话记录等，与部分干警交流了解有关情况。他强调，政法队伍教育整顿工作启动以来，宜阳取得了阶段性成效，广大干警提升了思想认识、增强了理想信念。查纠整改是教育整顿的中心环节，也是动真碰硬的关键环节，任务更艰巨、更繁重。要始终做到责任在肩、责任在心、责任抓牢，把学习教育、政治引领贯穿始终，突出问题导向，将影响公众安全感和执法满意度提升的突出问题作为必查重点，从严从实、刀刃向内严查害群之马、狠抓问题查纠。要做细思想工作，做到谈心谈话全覆盖；要精准把握政策，落实好自查从宽、被查从严要求；要坚持“两手抓、两促进”，抓好重点领域、关键环节、重要场所的监管安全工作，以教育整顿成果促进重点工作开展，推动政法队伍教育整顿高质量、见实效。

　　位于宜阳的河南红日康仁堂药业有限公司，是该县构建现代产业体系、加快产业转型的重点项目。李亚实地察看中药配方颗粒生产线，对该公司自主研发的智慧药房等给予肯定。他勉励企业负责人要认真落实习近平总书记对中医药事业发展的重要指示，加大研发投入，拉长产业链条，着力推出更多中医药特色产品和智慧化设备，不断提升企业质量效益，为促进中医药传承发展、服务地方经济作出更大贡献。

　　调研期间，李亚还听取了宜阳乡镇党委换届工作进展情况，并提出要求。

　　安颖芳、王军等参加调研。(洛报融媒记者 李东慧)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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