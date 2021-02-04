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好消息！交警部门“五一不打烊” 增开上百场驾考场次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.25 17:16

　　25日，记者从市交警支队驾管所获悉，今年“五一”假期期间，市交警支队首次推出驾驶人考试“不打烊”服务，增开上百场驾驶人考试场次。

　　市交警支队驾管所相关负责人说，为满足“五一”假期期间返乡人员考试需求，缓解驾驶人考试预约难问题，市交警支队驾管所在“五一”假期期间将开展“百场万人”驾考大服务活动。5月1日至5日，市交警支队驾管所将全员停休，增加考试场次，加密考试计划投放频次，我市城市区所有驾驶人考场正常开展驾驶人考试工作。

　　届时，洛阳市机动车驾驶人综合考试中心理论考场、小车科目二考场、小车科目三考场、大车科目二考场，交警支队新区理论考场、科目三考场，交警支队邙山理论考场、科目二考场将共计增加考试128场次，增加考试人数约12000人次。

　　目前，市交警支队驾管所已经将相关考试信息发布至互联网交通安全综合服务管理平台(ha.122.gov.cn)和手机“交管12123”APP平台。

　　市交警支队驾管所相关负责人说，还未申请预约驾驶人考试的学员，可以通过互联网交通安全综合服务管理平台或手机“交管12123”APP平台查看“五一”假期期间各科目、场次考试计划投放情况，并根据自身需要，合理选择、预约考试时间和场次。预约成功后，平台将自动把预约成功的短信发送至学员手机。

　　已申请在5月5日后参加考试的学员，如未收到预约成功的信息，可以在互联网交通安全综合服务管理平台或手机“交管12123”APP平台上，取消此前的预约申请。平台将于24小时内，将成功取消预约申请的短信发送至学员手机。此后，学员可以重新申请预约在5月1日至5日进行的机动车驾驶人考试。

　　已申请在5月5日后参加考试，且已收到预约成功信息的学员，不能采用取消预约再次申请的方式，参与5月1日至5日的考试场次。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟 刘辉)
[ 责任编辑：马佳佳]
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