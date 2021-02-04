突发山洪半挂车内4人被困 消防队员将人顺利救出【视频】

4月24日凌晨2时许，G241国道栾川县狮子庙段突发山洪泥石流，两辆半挂车上4名人员被困，情况十分紧急，当地消防救援部门立即出动救援。
4月24日凌晨2时许，G241国道栾川县狮子庙段突发山洪泥石流，两辆半挂车上4名人员被困，情况十分紧急，当地消防救援部门立即出动救援。
4月24日凌晨2时许，G241国道栾川县狮子庙段突发山洪泥石流，两辆半挂车上4名人员被困，情况十分紧急，当地消防救援部门立即出动救援。
消防救援队员到达现场后发现，两辆半挂车内的4名人员不敢下车，一组队员携带救援绳和漂浮绳实施救援，另两组队员分别负责安全警戒和应急照明。方案制定后，消防救援队员采取向被困人员抛投救援绳的方式进行救援，被困人员通过救援绳逐一穿过泥石流，安全返回。4时55分，4名被困人员均被安全救出，无人受伤。
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