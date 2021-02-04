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新安县老井社区：推进党建引领　打造孝道名片
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.25 16:48

老井社区王祥广场

　　“爷，晌午想吃啥饭？”日前，在新安县洛新产业集聚区老井社区，45岁的王艳丽凑到周五娃老人耳边问道。

　　周五娃今年100岁，是老井社区有名的寿星，大家都说，要不是王艳丽和丈夫周少辉照顾，老人的身体不可能这么好，更可贵的是，虽然老人不是夫妻俩的亲爷爷，但他们依然用心伺候。“这是俺三爷，我爷爷的兄弟。”王艳丽说，周五娃一生未婚，没有子女，她从1999年结婚起，就把老人接到家里照顾到现在，虽说双方没有直接的血缘关系，但她早已把老人当成了亲爷爷。今年3月，经老井社区推荐，王艳丽被评为新安县“好媳妇”。

　　在老井社区，不仅有像王艳丽这样的“好媳妇”，还有“好妯娌”“好婆婆”。老井社区党支部书记、居委会主任周胜伟介绍，该社区从2012年起，每年都要组织一次“好媳妇”“好妯娌”“好婆婆”和“最美家庭”评选，截至目前已选出五六十人(组)，敬老爱老的氛围在社区越来越浓。

　　老井社区因一口久旱不枯的古井得名，王祥河流经社区附近，“卧冰求鲤”的典故家喻户晓。相传王祥为晋代孝子，其继母患病想吃鲤鱼，适值天寒地冻，河水结冰无法捕鱼，王祥便解开衣服卧在冰面上，冰忽然自行融化，从水中跃出两条鲤鱼。

　　“社区里的王姓居民大多是王祥的后人，王氏祠堂至今还保存有一方元代所立的‘王祥碑’。”周胜伟说，近年，老井社区在持续推进“党建引领、‘四治’并进、服务进社区”的同时，还注重挖掘传承“卧冰求鲤”背后的孝道文化，不仅建起1200多平方米的王祥广场，而且成立了“四组一队”，具体来说就是家风组、发展组、宣教组、权益组和巾帼志愿者服务队，由党员担任组长和队长，面向社区居民开展志愿服务。

　　今年52岁的党水平是老井社区党支部委员和家风组组长。“家风组的成员都是家庭和睦、敬老爱小的表率，平时哪家婆媳、妯娌闹矛盾，我们都要上门调解。”党水平说。

　　巾帼志愿者服务队队长高双双介绍，每月15日是老井社区的党员活动日，巾帼志愿服务队会组织党员、群众开展清洁社区、帮扶空巢老人等系列志愿活动。

　　“善行义举榜”“最美家庭榜”“好媳妇、好妯娌、好婆婆榜”……在老井社区党群服务大厅，社区每年选出的榜样人物和事迹都被制成展板，居民一进门就能看到。卧冰求鲤、鹿乳奉亲、百里负米……在王祥广场，文化墙上绘满二十四孝图。“人心齐泰山移，社区治理，一是要发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，二是要把群众的思想扶正。”周胜伟说，老井社区有4700多口人，如今，更多的年轻人希望加入党组织，社区向心力、凝聚力越来越强。下一步，社区要继续推进“党建引领、‘四治’并进、服务进社区”，在优化公共服务、完善基础设施、传承孝道文化上下更多功夫，推进社区治理向深向实，打造“孝道老井”社区名片。(洛报融媒记者 牛鹏远 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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