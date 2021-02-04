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接地气儿！洛阳方言版反诈宣传 提醒群众别被骗【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.25 16:48

　　“咱西岗可是风水宝地、人杰地灵的，恁忽灵那人，可不敢光叫骗子捣住咱……”眼下，我市正在开展电信网络诈骗宣传，在洛龙区安乐镇西岗村，用洛阳方言进行广播，接地气的反诈宣传方式深受群众欢迎，且取得不错效果。

　　25日上午，记者来到西岗村，电线杆上的广播正在播放电信网络反诈宣传，播音员为一名女子，说话有一股地道的“洛阳味儿”。这段广播是西岗村村民陈亚茹录制的。“我是村里的宣传委员，其实主要负责录，创意来自民警王海森和村党支部书记王留欣。”陈亚茹笑着说。

　　王海森是洛龙公安分局安乐派出所安东警务室民警。他说，今年1月至3月，西岗村共发生电信网络诈骗12起，其中本村村民被骗2起，流动人员被骗10起，涉案46.3万元，被骗最小一笔6000元，最大一笔19万元，诈骗类型主要是网络刷单、冒充公检法和虚拟贷款诈骗。

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[ 责任编辑：崔利利]
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