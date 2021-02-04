孟津袖珍西瓜熟了！4月28日一起来吃瓜

住钢构阳光房、睡尼龙绳吊床、吃有机香油饼……这便是孟津区送庄镇精品袖珍西瓜的生长条件！
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住钢构阳光房、睡尼龙绳吊床、吃有机香油饼……这便是孟津区送庄镇精品袖珍西瓜的生长条件！
4月25日，洛报融媒记者了解到，送庄镇袖珍西瓜已陆续成熟上市，颇受市场青睐。
“个小、甘甜、绵润、爽口、沙瓤！”送庄镇送庄社区集体经济园区技术管理员郝红玲说，袖珍西瓜“金贵”得很，从选种、育苗到种植环境都要严格按标准来。成熟的袖珍西瓜单果重1千克到2千克，春果实生长期33天至35天，夏秋果实生长期27天至29天，含糖量12.6%至14.6%。
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