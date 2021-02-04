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新七福神：淡雅又不失华贵的牡丹
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.25 13:22

　　23日，在洛阳国际牡丹园的名花大道上，新七福神、海黄、连鹤等晚开牡丹品种大面积盛开，别有一番韵味，令游客赞叹不已。

　　“快看！这儿的牡丹真美呀！”指着新七福神，许昌游客陈女士说，得知洛阳国际牡丹园有很多国外品种，她跟朋友专程赶来，拍了好多照片和视频发在朋友圈，赢得一众点赞和羡慕。

　　新七福神粉红色花朵多为侧开，绽放在植株的外侧，格外显眼、靓丽。仔细观察它的造型，花瓣层层叠叠，花冠基部有深红色晕，叶色黄绿。一阵微风吹过，淡淡的花香沁人心脾。

　　据该园工作人员霍璇璇说，晚开品种新七福神来自日本，它的株型高大，叶片稀疏，生长势强，花量丰富，花朵为菊花型，花瓣质地较硬，清新淡雅又不失华贵之气，具有较强的观赏性。

　　霍璇璇介绍，七福神是日本神话中主持人间福德的七位神。由于这种牡丹的枝条较多，且高低错落，花朵凸显富贵之态，便取名为“新七福神”。它的花期在一周左右，喜欢的朋友可前去观赏。(洛报融媒记者 仝景菁 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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