洛阳市国资委：“老带新”重温峥嵘岁月

近日，在市国资委离退休干部第二活动中心，举行了一场别开生面的“重温峥嵘岁月 共筑中国梦”专题座谈会。

近日，在市国资委离退休干部第二活动中心，举行了一场别开生面的“重温峥嵘岁月 共筑中国梦”专题座谈会。座谈会上，老党员讲党史并分享自己参加抗战经历和爱岗奉献的故事，年轻党员诵读红色经典，让红色精神的种子在每个人心中“生根发芽”。通过这种“老带新”的方式，市国资委不断深化党史学习教育成效，促进党史学习教育走深走实。（记者 李迎博 通讯员 王元元 摄）