洛阳西北隅办事处：“高龄认证”上门服务 让老人省心更暖心

为将党史学习教育与为群众办实事结合起来，全面提升社区服务水平，老城区西北隅办事处组织下辖3个社区的党员志愿者开展“学党史、见行动，我为群众办实事”活动，为80岁以上老人开展“一对一”上门办理高龄补贴认证服务。

志愿者在为老人进行视频认证

为将党史学习教育与为群众办实事结合起来，全面提升社区服务水平，老城区西北隅办事处组织下辖3个社区的党员志愿者开展“学党史、见行动，我为群众办实事”活动，为80岁以上老人开展“一对一”上门办理高龄补贴认证服务。

我市高龄补贴对象为洛阳市户籍、年龄在80周岁及以上的老人；补贴标准为80周岁至89周岁的老人，每人每月不低于50元；90周岁至99周岁的老人，每人每月不低于100元；100周岁及以上的老人，每人每月300元。我市高龄补贴目前原则上每人每月发放一次。

“由于老城区引入了‘智慧系统’，本月高龄补贴认证需要进行首次人脸识别。”西北隅办事处党工委书记刘亚巍说，高龄老人补贴认证工作启动以来，辖区采取社区网格员走访中摸排情况，社区干部及网格员分组、包片上门等方式，让老人更便捷办理认证手续。

具体来说，党员志愿者首先对需要认证的老人信息进行整理，并逐一电话告知本人携带身份证、户口簿等资料到社区服务大厅进行人脸识别认证；对行动不便无法亲自办理的老人，党员志愿者采取“一对一”上门服务的方式，确保其及时完成认证。同时，社区工作人员还对办理条件、流程和待遇享受情况等进行宣传。

“社区工作人员上门服务，第一时间为我办理了高龄补贴认证，不用我亲自跑路，党和政府对我们老年人真是关心到家了。”家住桐花园小区的马金环老人说。

截至目前，西北隅办事处已为下辖3个社区60余位老人提供“一对一”高龄补贴认证服务。

“践行初心使命，当好‘社区孺子牛’。”刘亚巍表示，结合当前“我为群众办实事”活动，他们将立足岗位职责，尽全力为群众服务，多为群众办实事、办好事，不断探索服务新模式，增强社区干部服务群众的意识，用心用情解决群众所急所需，真正把服务做到群众的心坎上。（记者 贾臻 通讯员 石智卫 李丹 文/图）