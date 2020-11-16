汝阳构建反诈立体宣传网 筑牢群众财产“安全墙”

22日一大早，汝阳县公安局上店派出所所长宁高普和同事又来到辖区居民赵小强经营的电动车修理店进行反诈宣传回访。

22日一大早，汝阳县公安局上店派出所所长宁高普和同事又来到辖区居民赵小强经营的电动车修理店进行反诈宣传回访。

“他曾遭遇电信诈骗，被骗了8000元。我们在日常反诈宣传中会重点对这类人群普及反诈知识，一方面强化他们的反诈意识，另一方面也希望带动他们结合自己的遭遇，为亲友、邻居现身说法。”宁高普说，他们采取日常宣传加集中宣传的方式，努力把反诈知识普及给辖区每一名居民。

当天是周四，汝阳县公安局其他派出所也纷纷结合辖区情况开展了反诈宣传。汝阳县公安局相关负责人介绍，每周四是该县的“全民反诈宣传日”，他们在日常宣传之外，会在当天开展集中宣传活动，根据每周警情研判，结合辖区实际，到各个企业、单位、村子，与企业员工、村民面对面交流，并广泛利用乡村大喇叭、村民微信群及企业宣传手册、宣传栏、职工微信群等，普及反诈知识，讲解电信网络诈骗类型，揭露犯罪分子诈骗手段，提升大家对电信网络诈骗的识别、防范能力。

设置“全民反诈宣传日”是汝阳县反诈工作的多项举措之一。

近年来，汝阳县积极探索有效的防控措施，形成了“县委领导，政府牵头，公安主导，社会协同，全民参与”的反诈工作格局。