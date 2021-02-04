“十四五”期间，洛阳将在全省率先建成5G网络建设先行区、创新应用示范基地

日前，在洛阳大数据产业园，华为洛阳新基建发展中心建设正酣，建成后将每年开展新基建人才培养不少于500人次，积极引荐不少于4家新基建生态合作伙伴与我市对接。

日前，在洛阳大数据产业园，华为洛阳新基建发展中心建设正酣，建成后将每年开展新基建人才培养不少于500人次，积极引荐不少于4家新基建生态合作伙伴与我市对接。正在推进二期项目的中部云谷，目前已服务省内各级政府及大型企业用户200余家，为高质量建设现代化洛阳都市圈提供强劲数字引擎。

去年以来，我市持续加快推进5G网络建设和融合应用，去年新建5G基站3240个，累计建成开通5G基站4328个，在省内率先实现5G中心城区连续覆盖和县城建成区基本覆盖，5G用户数量突破70万，涌现出洛钼集团“5G+智慧矿山”、云游洛阳等多个重点5G应用案例。

近日，我市41个项目入选省5G办发布的2021年河南省5G项目清单，根据清单，双瑞特装、中信重工、洛钼集团、洛阳LYC轴承、中国一拖、中钢洛耐、中铝洛铜、中航锂电、中航光电等我市重点企业，都将在今年开始或继续推进5G应用，为制造业高质量发展不断注入新的动能。

根据《洛阳市制造业产业链“链长制”工作方案》，围绕5G产业链建设，在“十四五”期间，我市将在全省范围内率先建成5G网络建设先行区、创新应用示范基地，力争到2025年，全市建成5G基站15000个，建成较为完善的5G规模化网络体系，5G在智能制造等五大领域的引领带动作用更加突出，初步建成中西部地区“5G+”融合创新示范城市。

对照产业链图谱，结合产业发展实际及市场需求，我市将实施“规模组网”“应用引领”“产业协同”三大专项行动，加快推进5G网络建设布局及应用引领，助力产业提质、新基建提级。