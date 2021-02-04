超燃！孟津区这场誓师大会，剑指乡村振兴

今日上午，洛阳市孟津区会议中心气氛热烈，在全面推进乡村振兴誓师大会上，镇村干部代表逐一登台，许下铮铮誓言。

“乡村全面振兴，使命无上光荣。如果我单位完不成任务，拖了孟津后腿，本人愿承担相应责任！”

今日上午，洛阳市孟津区会议中心气氛热烈，在全面推进乡村振兴誓师大会上，镇村干部代表逐一登台，许下铮铮誓言。

脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，这是“三农”工作重心的历史性转移。

打开河洛乡村振兴画卷，孟津不乏亮点：从“村里村外不见垃圾，房前屋后见缝插绿，厕所污水一并治理，清洁家园人人出力”的人居环境整治，到黄河生态廊道、美丽乡村的万千气象，再到“来孟津耍吧”“回孟津干吧”，哪一项提起来，都是“响当当”的牌子。

不过，农业体量较大但不够强、农村环境大幅改善但不够美，农民持续增收但不够富的问题依然存在。作为全省乡村振兴示范引领区，怎样才是“示范引领”的正确“打开方式”，是孟津各级党员干部面临的最急迫的问题。

诚如会场上醒目的标语“坚决扛起“示范引领”重任，奋力开创“三农”工作新局面”，孟津提出将以乡村振兴统揽新发展阶段“三农”工作，以乡村振兴出彩年行动为抓手，努力打造具有时代特征、地方特色的乡村振兴“孟津样板”。

吃透政策、谋准方向，才能把工作做细做实。比如，洛阳市委提出以沟域生态经济为抓手促进农业高质量发展。孟津因地制宜提出，放大特色农业出彩点，打造“菜篮子”“米袋子”“果盘子”“肉案子”“奶瓶子”。

而落实到会盟镇，当地紧抓同盟山沟域经济带，巩固提升“万亩稻米、万亩荷塘、万亩孟津梨、万头肉牛养殖”特色农业，誓把荒沟变金沟、河滩变银滩。

再具体到会盟镇双槐村，今年，村里计划发展生态莲藕1200亩，改良孟津梨320亩，发展富硒水稻2600亩……

一级带一级、层层抓落实。孟津乡村振兴的责任链、作战图愈加清晰。

授旗环节到了。全区14个镇(街道)党(工)委书记逐一上台接旗——

“平乐镇：振兴逐梦，平乐担当！”

“朝阳镇：乡村振兴，朝阳必胜！”

“白鹤镇：尽锐出战，勇争一流！”

“小浪底镇：乡村振兴，出彩争锋！”

……

红旗舞动全场，誓言振奋人心。

新时代乡村振兴之歌正奏响在孟津这片希望的田野上！（ 洛报融媒记者 孙自豪 白云飞 通讯员 董洁 文/图）