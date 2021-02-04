幸福！洛阳偃师山化镇的孩子坐“专车”去幼儿园

近日，洛阳偃师区山化镇多了两辆幼儿接送车，孩子可以坐“专车”上下学，安全又便捷，备受家长好评。 近日，洛阳偃师区山化镇多了两辆幼儿接送车，孩子可以坐“专车”上下学，安全又便捷，备受家长好评。 去年，山化镇先后建成3所公办幼儿园，方便辖区内的孩子就近入园，但山化镇地处坡地，家长们接送孩子不容易。 党史学习教育开展以来,山化镇开展“我为群众办实事”实践活动,切实为群众办实事解难题。为方便孩子们上下学，山化镇配备了两辆幼儿接送车，车内配有空调、车载GPS定位系统、急救药箱、消防灭火器等设备，有关部门还详细制定了校车的行驶线路、接送时间、安全事项等管理制度。如今，幼儿接送车已成为行驶在田间地头的靓丽风景线，温暖孩子们上下学的路。（洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 刘龙选 王晨阳 文/图）