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2021年(第十四届)物流领域产学研结合工作会在洛阳举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.24 19:30

　　物流朋友来相会。23日至24日，2021年(第十四届)物流领域产学研结合工作会暨国家物流枢纽建设(洛阳)交流研讨会在我市举行。来自国内物流领域的企业代表、专家学者齐聚洛阳，为加快国家物流枢纽建设把脉开方、建言献策。

　　中国物流采购联合会每年一度的物流领域工作会议今年缘何在洛阳召开？我市通过组织此次会议，有哪些收获呢？

　　看现场：洛阳物流产业基础发展潜力广受关注

　　“人间四月芳菲尽，洛阳牡丹花盛开，物流朋友来相会，推心置腹乐开怀。”会议一开始，中国物流与采购联合会副会长贺登才作为主持人，首先向与会嘉宾推介了洛阳牡丹。

　　摆放在主席台下的十几盆盆栽牡丹，为会场增添了不少洛阳特色。这些盆栽牡丹，前一天晚上还是含苞待放，会议期间已华丽盛开。茶歇期间，不少嘉宾拿出手机，在牡丹花前拍照留念。

　　中国物流采购联合会每年在获批国家物流枢纽承载市举办物流领域工作会议。去年，洛阳生产服务型国家物流枢纽成功获批，我市决定在洛阳召开国家物流枢纽建设(洛阳)交流研讨会，并以此为契机向国内物流领域各界嘉宾开展研讨和项目推介。

　　贺登才曾来洛实地考察，对洛阳印象十分深刻。在会议现场，他也毫不吝啬地向参会嘉宾推介洛阳：“欢迎大家在洛阳多走走、多看看，有投资计划的可以来洛阳办企业，也可以在洛阳置房，有什么好的意见建议，都可以为洛阳发展献计献策。”

　　这场会议不仅是国内物流领域的学术研讨会，更成为洛阳对外推介物流产业的一次重要平台和机遇。

　　会上，市发改委主任王瑞代表洛阳，向与会嘉宾现场推介了洛阳市物流业高质量发展招商方向。洛阳前所未有的战略机遇、优势突出的交通区位、潜力巨大的物流需求、位居前列的营商环境等基础优势，引起了不少嘉宾的兴趣。尤其是我市重点推介的铁路物流基地、冷链物流基地、电商快递物流基地、保税物流基地、石化物流基地等五大特色基地更是备受关注。

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[ 责任编辑：潘亮]
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