洛阳妇幼医护人员在重温党史中赓续精神血脉

寻红色记忆，忆峥嵘岁月。日前，洛阳市妇幼保健院团委组织青年医护人员，到市图书馆参观“奋斗百年路 启航新征程”庆祝建党100周年党史教育图片展。 寻红色记忆，忆峥嵘岁月。日前，洛阳市妇幼保健院团委组织青年医护人员，到市图书馆参观“奋斗百年路 启航新征程”庆祝建党100周年党史教育图片展。大家透过一幅幅定格历史的图片、一段段记录变迁的文字，深入学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，重温激情岁月、感受时代巨变。青年医护工作者纷纷表示，通过重温红色历史，传承红色基因，赓续精神血脉，真切领会和感受到中国共产党奋斗的初心使命、光辉历程。要以深入开展党史学习教育为契机，学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，大力弘扬伟大抗疫精神，为守护妇女儿童健康贡献青春力量。（洛报融媒记者 白云飞 文/图 通讯员 郭瑞华）