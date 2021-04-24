24日，洛阳理工学院举行2020级学生军训汇报检阅，由该校退役大学生为主组建而成的青年先锋营战术演练现场如战场，表演者动作敏捷，匍匐、掩护、冲锋、射击、撤离……各种战术动作准确到位，犹如进入真实“战斗”场景，充分展现了当代青年大学生过硬的身体、军事素质和青春风采。

24日，洛阳理工学院举行2020级学生军训汇报检阅，由该校退役大学生为主组建而成的青年先锋营战术演练现场如战场，表演者动作敏捷，匍匐、掩护、冲锋、射击、撤离……各种战术动作准确到位，犹如进入真实“战斗”场景，充分展现了当代青年大学生过硬的身体、军事素质和青春风采。