24日，洛阳理工学院举行2020级学生军训汇报检阅，由该校退役大学生为主组建而成的青年先锋营战术演练现场如战场，表演者动作敏捷，匍匐、掩护、冲锋、射击、撤离……各种战术动作准确到位，犹如进入真实“战斗”场景，充分展现了当代青年大学生过硬的身体、军事素质和青春风采。
24日，洛阳理工学院举行2020级学生军训汇报检阅，由该校退役大学生为主组建而成的青年先锋营战术演练现场如战场，表演者动作敏捷，匍匐、掩护、冲锋、射击、撤离……各种战术动作准确到位，犹如进入真实“战斗”场景，充分展现了当代青年大学生过硬的身体、军事素质和青春风采。
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