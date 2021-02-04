金阁牡丹：柠檬香气的“金粉佳人”【视频】

在牡丹九大色系中，复色系的品种比较少。近日，在王城公园正门西侧的牡丹观赏区，成片复色系牡丹正展露风姿，它是晚开品种“金阁”。

在牡丹九大色系中，复色系的品种比较少。近日，在王城公园正门西侧的牡丹观赏区，成片复色系牡丹正展露风姿，它是晚开品种“金阁”。

记者看到，金阁的花瓣为橙黄色，边缘有明显的红色晕，花朵侧垂，像一个害羞的小姑娘。

王城公园园林技术员陈璐璐介绍，金阁是牡丹野生种黄牡丹与中原牡丹杂交后的品种，遗传了黄牡丹的花色特征。它属于台阁型，花朵较大，基部有紫斑，外花瓣质地稍厚，内瓣多而细碎、密集、卷皱。由于其花色艳丽，且具有柠檬香气，被称为牡丹中的“金粉佳人”。

金阁是法国人1919年培育出来的，其父本和母本都来自中国。法国人将其进行人工杂交，培育出金黄色和橙黄色的新品种。后来，日本人引进了这些品种，并起名为金阁、金晃等。

陈璐璐表示，目前园内栽培的晚期牡丹以黄色系为主，如法国品种金阁、金至、金晃、金帝，美国的名望、金岛、海黄等。

金阁的花期为10天左右，如果您喜欢颜色艳丽的牡丹，最近可以到我市各大牡丹园观赏，可不要忘了闻闻它自带的柠檬香气哦！(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 张晶晶 文/图/视频)