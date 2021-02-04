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栾川县人社局劳动保障监察大队为农民工追回工资443.86万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.24 17:20

　　“工程干完了，但还拖欠我们工资。”4月20日，在洛阳市栾川县人社局劳动保障监察大队，几名农民工投诉，栾川县陶湾镇某矿业公司工程项目完工后，拖欠他们70余万元工资。

　　接到投诉后，劳动保障监察大队工作人员一边安抚疏导农民工情绪，一边与矿业公司和施工单位联系，核实情况，解决问题。经过近3个小时的调解，最终双方达成协议，由施工单位核算工资并统计工人银行账号，建设单位直接将70余万元工资分别代付给诉求人。

　　就在当天，劳动保障监察大队另一队工作人员冒雨赶往合峪镇某矿业公司，调查处置一起欠薪案件。据介绍，投诉人何某反映，今年2月，23名工人在该公司完成电气安装工程后，被拖欠28万元工资。监察人员组织建设单位、施工单位、农民工代表现场协调，建设单位承诺监督施工企业本月底前将农民工工资全部付清。

　　“群众利益无小事，做好群众的劳动保障维权工作就是做好最基本的民生工作。”栾川县人社局副局长霍玉国说，该局以党史学习教育为契机，广泛开展“我为群众办实事”活动，深入推进根治欠薪专项行动，切实维护了群众的合法权益。

　　今年以来，栾川县人社局劳动保障监察大队对该县栾卢高速等23个在建项目开展了全面巡视检查，发出《致栾川县工程建设领域用人单位的一封信》，切实提高用人单位规范用工意识和农民工理性维权意识。同时，通过建立欠薪预警、日常监管、诚信评价等机制，加强建设领域欠薪源头治理，通过洛阳市农民工工资支付监管系统，对实名制用工、农民工工资保证金等情况进行动态监管。根治欠薪专项行动以来，共为480余名农民工追回劳动报酬443.86万元。

　　此外，栾川县人社局还以建筑业等易发生工资拖欠的行业为重点，开展人力资源市场秩序、用人单位遵守法律法规情况专项检查，对6家未依法登记备案的职业中介依法责令关闭，对违反有关规定的欠薪企业降低资质并纳入“黑名单”，对拒不支付劳动报酬案件移交司法机关处理，全力构建“一处违法、处处受限”的信用惩戒格局，为农民工撑起了权益“保护伞”。（洛报融媒记者 李三旺 通讯员 罗代彬）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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