慧远杯AI+新智造大学生挑战赛颁奖典礼暨人工智能主题论坛在洛阳举办

4月23日，由中国科学院知识产权运营管理中心、中国科学院工业视觉智能装备技术工程实验室指导，洛阳市工业和信息化局、涧西区人民政府主办，中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司承办的第一届慧远杯AI+新智造大学生挑战赛颁奖典礼暨人工智能主题论坛在洛阳市涧西区国家大学科技园圆满落下帷幕。

4月23日，由中国科学院知识产权运营管理中心、中国科学院工业视觉智能装备技术工程实验室指导，洛阳市工业和信息化局、涧西区人民政府主办，中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司承办的第一届慧远杯AI+新智造大学生挑战赛颁奖典礼暨人工智能主题论坛在洛阳市涧西区国家大学科技园圆满落下帷幕。

论坛携手高校学者、产业代表、技术大咖等政商学研各界人士，就人工智能技术创新、机器视觉在智能工业领域的赋能应用、行业生态共建等展开深入的探讨交流，通过活动搭建知识产权资源专业平台，进一步推动中科院自动化所中科慧远工业外观精密检测联合实验室同洛阳市高校教育优势资源共享，培养人工智能及智能制造高端优秀人才，激发行业创新及产业升级，助力“智能制造2025”。

比赛前期，调研组走访了河南科技大学、洛阳理工学院、洛阳师范学院、安阳师范学院等各大高校。自2020年12月30日起开启参赛流程，比赛内容设定为机械控制类、电气自动化类、视觉软件类三个赛道，期间共计百余支团队、400余人参赛，其中本科生参赛队伍占比75%，研究生参赛队伍占比25%。最终经过激烈角逐，共有16支队伍脱颖而出。其中，来自河南科技大学的科技启承团队获得一等奖，来自洛阳理工学院的蓝焰冲天和乘风破浪团队获得二等奖，来自洛阳理工学院的第一中队、河南科技大学的河科大双创基地和来自洛阳师范学院的牛气冲天团队共同获得三等奖。

当日，在人工智能主题论坛环节中，多位行业专家就人工智能技术及应用进行了主题分享。

徐德 中国科学院自动化研究所总工程师、中国科学院工业视觉智能装备技术工程实验室主任、研究员

中国科学院自动化研究所研究员、博士生导师徐德深入剖析了《深度学习、模仿学习和强化学习原理及其应用》，为在场嘉宾及学子分享了三种主流学习原理在人工智能发展中的技术特点及前沿趋势，并就其在工业制造中的应用进行了前景展望。