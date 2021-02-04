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洛阳今天阴天有小雨 气温11℃到16℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.24 10:41

　　昨天，雨姑娘再次现身，冷空气来了，雨也来了，这个双休日又要冷一点儿了。

　　过去几天，我国中东部经历了一轮大范围降水，22日白天，这一轮降水进入收尾阶段。同时，新一轮降水也在我国西部地区发展酝酿，22日夜间开始自西向东影响我国中东部地区。

　　五一小长假即将到来，你的出行计划做好了吗？眼下，抢不到高铁票成为不少人的烦恼。其实，风景不仅在远方，还在眼前，建议您可以避开热门景区，逛逛您所在城市周边的景区，比如到县里领略山水之美。

　　说个好消息，这场冷空气过后，我市将迎来晴好天气，气温也随之升高，五一前后，最高气温或将升至31℃，短袖、裙子可以安排上场了。

　　市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受高空槽前西南气流和地面冷空气共同影响，我市有阴雨天气。27日至30日有3级到4级的西南风。

　　具体预报如下

　　今天，阴天有小雨，部分地区中雨，东北风3级增大至4级到5级，气温11℃到16℃。

　　明天，阴天有小雨或零星小雨，东北风3级到4级，气温10℃到17℃。

　　●26日(周一)，多云转晴天，气温11℃到24℃。

　　●27日(周二)，晴天到多云，气温15℃到27℃。

　　●28日(周三)，多云到晴天，气温13℃到24℃。

　　●29日(周四)，晴天间多云，气温11℃到26℃。

　　●30日(周五)，晴天间多云，气温13℃到31℃。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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