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栾川邢女士发视频寻找好心人还债 当事人回应
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.24 10:38

　　在网上受到关注的“寻人还债”视频，有了同样方式的暖心回应——栾川县邢女士为替母还债，在网上隔空喊话好心人“新安县付鹏”。日前，付鹏也通过视频，在网友见证下回应邢女士：“照顾好家人，剩下的钱不用还了！”

　　35岁的邢召琼家住栾川县庙子乡龙王幢村。她母亲几年前突发脑出血后，意识开始变得模糊不清，但唯独念念不忘“欠新安县的付鹏3000元”。为此，邢召琼想到了用短视频“寻人”的方法，很快便找到了当年帮助过他们家的好心人。>>>替母还债，栾川一女子在网上隔空喊话寻“债主”

　　今年51岁的付鹏，是新安县农业农村局驻五头镇北沟村工作队的队员，奋战在扶贫一线。邢召琼与他取得联系后，多次通过微信向他转账，最终“迫使”他收下1000元。随后，付鹏专门在网上发布了一段视频，回应了邢召琼的喊话：

　　“栾川县的邢女士，你在抖音上找我‘替母还钱’的事情，让我非常感动。诚信、善良的中华美德，在你们母女身上得到充分体现。目前，你母亲的身体尚未康复，仍然需要你的精心护理，你身上的担子还非常重。剩下的钱不用你还了，希望你安心工作，照顾好你的母亲和孩子，祝你母亲早日康复，祝你全家幸福！”

　　对此，付鹏表示，他之所以这么做，一是想在网友的见证下，正式向邢召琼表达不用还钱的意思；另一方面，此举也能避免有人打着“付鹏”的旗号去做不法之事。（记者 刘嘉仪）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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