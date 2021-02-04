最美“转身少年”张蓬超获阿里巴巴正能量奖

22日，记者从阿里巴巴天天正能量公益平台了解到，本报率先报道的在中考体育考场上不顾个人成绩，扶起摔倒同学一起跑的洛阳最美“转身少年”张蓬超的故事感人至深，在该平台每周一期的常规评选活动中，张蓬超获得第382期正能量奖，并获得正能量奖金5000元。

颁奖词

明知“中长跑就一次测试机会，对我们谁都很重要”，明知转身去扶起摔倒同学可能影响自己的成绩，在这种关键时刻，他依然遵从自己善良的本心，选择去换位思考、体谅和成全他人。这一选择，简单纯粹、朴实无华，却具有打动人心的力量。成绩重要，品格更重要，一个转身，逆向奔跑的他，光芒四射，点赞最帅转身，也点赞学生时代的美好友谊。在人生赛道上，向前奔跑是必然的，可在跑的过程中别忘了想要的究竟是什么，或许停下来的一瞬间才能收获珍贵的美好。“00后”少年，好样的！你既赢得了考试，更赢得了人生。

22日，记者从阿里巴巴天天正能量公益平台了解到，本报率先报道的在中考体育考场上不顾个人成绩，扶起摔倒同学一起跑的洛阳最美“转身少年”张蓬超的故事感人至深，在该平台每周一期的常规评选活动中，张蓬超获得第382期正能量奖，并获得正能量奖金5000元。

4月16日，本报以《转身、回跑，扶起摔倒的同学一起冲》为题、洛阳晚报教育周刊抖音号以《2021年洛阳中招体育考试暖心一幕：最帅的转身，为扶人少年点赞》为题，报道了市五中初三学生张蓬超在中考体育考场上看到同学摔倒后，毅然转身回跑、拉起摔倒的同学并鼓励其一起往前冲的感人故事。洛阳日报报业集团旗下的“洛视频”抖音号也发布了张蓬超考场扶人的短视频，在社会上引起较大反响。

关于张蓬超的新闻报道刊发后，感动了不少读者，大家纷纷留言为“转身少年”点赞。人民日报、央视新闻、中新社等央媒及河南省教育厅等纷纷转发“转身少年”相关报道及视频；市五中、涧西区教体局也为张蓬超颁发了“最美好少年”荣誉证书。

22日，当记者将喜讯告诉张蓬超和他的妈妈苏琳雅时，他们意外之余也很感动。

“我只是做了该做的事儿，没想到会因此被媒体和网友关注，感谢主办方和评委老师，谢谢大家对我的认可和肯定。”张蓬超说，自己平时很少花钱，“有人可能比我更需要这笔钱，希望能捐出去”。

“在此次评选中，张蓬超的案例以最高票数通过了评委们的评审，27位评委将票投给了他。”阿里巴巴天天正能量相关负责人介绍，天天正能量是阿里巴巴集团联合包括洛阳晚报在内的全国100多家主流媒体共同打造的大型公益平台，旨在通过奖励平凡人的善行义举、组织开展创新公益活动，唤醒和改变人心，推动社会向善向上。（首席记者 焦琳）