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涧西区珠江路街道党工委深入基层走访 解决群众“急难愁盼”问题
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.24 10:31
兴隆花园社区工作人员到小区征集热心居民意见

　　“围墙修好了，安全隐患消除了，我心里的大石头也落地了，感谢社区工作人员。”20日下午，涧西区珠江路街道珠江社区居民杨巧巧指着小区的车棚高兴地告诉我们。

　　杨巧巧家住丽春路与珠江路交叉口附近的技术监督局家属楼，平时她一直把电动车停在小区的车棚内。今年2月，车棚围墙上出现一条裂缝，“有一米多长，能伸进去三根手指头”。

　　居民们看在眼里，急在心上，但不知道找谁反映。今年3月，为推动“我为群众办实事”实践活动深入开展，珠江社区工作人员来到该小区，听取群众意见，了解群众需求。杨巧巧正好遇到工作人员，当场就车棚围墙裂缝问题提出意见。“工作人员很热情，多次和我联系，协调解决这事。”杨巧巧说。

　　经了解，车棚围墙因受墙外道路施工影响而出现裂缝，珠江社区与施工方进行协商，确定了整修方案。施工方对开裂的围墙进行修补，并在靠围墙处向下深挖，灌入水泥，夯实地基。如今，车棚围墙上的裂缝已消失不见，车棚内地面不再坑坑洼洼，小区居民拍手叫好，一堵危墙变成密切党群关系的“连心墙”。

　　随着党史学习教育深入开展，珠江路街道党工委进一步丰富学习载体和形式，结合涧西区推出的“大培训大走访大谋划大提升”活动，走进辖区居民家中，列出群众需求清单，挖掘辖区资源，嫁接梳理服务群众的项目，增强“我为群众办实事”的针对性和有效性。

　　兴隆花园社区群众有养生需求，社区举办了养生讲座；石化社区居民反映无主管楼院环境卫生问题，社区工作人员带领热心人和志愿者开展志愿服务活动，小区环境得到改善；翠堤湾小区居民想多了解花卉养护知识，社区请来高级园艺师现场讲解指导……

　　目前，珠江路街道各社区工作人员已走访5400余户居民，征集各类意见建议260余条，通过党群协商议事会、志愿服务、“邻里课堂”、移动办公桌等形式解决120余个群众“急难愁盼”问题。（记者 孙小蕊 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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