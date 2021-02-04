首届河南省围棋大会在洛开幕 将举办系列主题文化活动

素有围棋“百段之城”美誉的洛阳迎来又一盛事。昨日，首届河南省围棋大会在洛阳师范学院拉开帷幕。此次活动将持续至5月10日，其间将举办一系列主题文化活动，进一步擦亮洛阳围棋这张城市名片，推动文化产业蓬勃发展。

洛阳首支男子围甲队

素有围棋“百段之城”美誉的洛阳迎来又一盛事。昨日，首届河南省围棋大会在洛阳师范学院拉开帷幕。此次活动将持续至5月10日，其间将举办一系列主题文化活动，进一步擦亮洛阳围棋这张城市名片，推动文化产业蓬勃发展。

洛阳迎来首支男子围甲队

在昨日下午举行的首届河南省围棋大会开幕式上，洛阳首支男子围甲队——河南洛阳玉泉谷队正式亮相，他们将代表河南、洛阳征战2021年中国围棋甲级联赛。

“这是河南围棋界的一件大事，对洛阳围棋界来说，具有里程碑意义。”洛阳市围棋协会秘书长刘霞说。早在2005年，洛阳25名职业棋手的职业段位总和达100段，从此洛阳被称为围棋“百段之城”。截至目前，洛阳已有40位职业棋手，职业段位总和达144段，其中包括汪见虹九段、周鹤洋九段、时越九段等全国冠军和世界冠军。虽然围棋在洛阳有着雄厚的群众基础，并涌现出了大批人才，但一直没有男子围甲队，成为洛阳围棋界一大憾事。

“今年，河南洛阳玉泉谷队征战围甲，填补了洛阳的空白，也是众望所归。”河南洛阳玉泉谷队教练员汪见虹说。

生于1963年的汪见虹是地道的洛阳人，目前担任河南省围棋协会秘书长，他曾于1985年获世界业余围棋锦标赛冠军，1989年获中国围棋个人赛冠军。1996年升入职业围棋九段。多年来，汪见虹致力于围棋人才的发掘和培养，培训出陈耀烨、刘世振、赵哲伦、王昊洋等一批职业棋手。

谈及新赛季，汪见虹表示，他们将于5月11日在浙江对阵拉萨队。

将举行多场主题文化活动

本届河南省围棋大会以“体旅融合围棋溯源”为主题，是集群众性、多样性、趣味性、专业性于一体的大型综合性围棋体育赛事活动。不仅开省级围棋大会举办之先河，而且是我省围棋普及、围棋竞技、围棋文化、围棋产业等方面的全方位实践探索，对于普及围棋活动、宣传围棋文化、打造职业赛事平台、促进围棋产业发展、展示河南厚重的文化底蕴和靓丽风采具有重要意义。

据活动主办方介绍，在大会期间，我市将举行“河洛文化与中原围棋高峰论坛”“河南围棋文化展”“再聚首职业队际赛”“成人段级位赛”及“河南省围棋师资培训”“国际围棋技能培训”等10项精彩的赛事和文化推广活动。

此外，洛阳“百段之城”的标志性人物也将在“河南围棋文化展”上亮相：由40名围棋职业选手的头像组成的洛阳职业棋手全家福将与市民见面，他们不仅见证了洛阳围棋的峥嵘岁月，也将激励广大围棋爱好者矢志不渝投身围棋事业。

本届大会还将推进洛阳围棋文化产业的深入发展。目前，洛阳以围棋产品的生产销售、围棋文化研学旅游、围棋人才培训、打造围棋精品赛事等为抓手，着力发展围棋文化产业。（记者 孟山 通讯员 周金虎 金宜洛 文/图）