“愚农飘乡·乡约济源”济源乡村旅游（洛阳）推介会举行

昨日，“愚农飘乡·乡约济源”济源乡村旅游(洛阳)推介会在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆举行，“愚农飘乡·乡约济源”乡村旅游精品线路正式发布，邀请洛阳市民到济源游玩。

王屋山

昨日，“愚农飘乡·乡约济源”济源乡村旅游(洛阳)推介会在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆举行，“愚农飘乡·乡约济源”乡村旅游精品线路正式发布，邀请洛阳市民到济源游玩。

济源因济水发源地而得名，因愚公移山而闻名。济源历史文化底蕴深厚，山水秀美，景色宜人。走近济源山水，王屋太行群峰竞秀，天坛鳌背云海苍茫，清澈的溪流在小沟背五彩奇石间欢唱，3800多只猕猴在五龙口的山林里追逐嬉闹，小浪底工程举世瞩目，黄河三峡高峡出平湖，黄河湿地鸥鹭翔集……近几年，济源以国家全域旅游示范区创建为主线，不断推进旅游业转型升级，探索“城乡一体、产城融合”的全域旅游发展之路。