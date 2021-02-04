洛阳：筑牢生态安全屏障 夯实永续发展之基

近年，我市扎实推进新时代生态文明建设，坚持绿水青山就是金山银山，坚持生态惠民、生态利民、生态为民，重点解决损害群众健康的突出环境问题，不断满足群众日益增长的优美生态环境需要，让良好生态环境成为最普惠的民生福祉。

近年，我市扎实推进新时代生态文明建设，坚持绿水青山就是金山银山，坚持生态惠民、生态利民、生态为民，重点解决损害群众健康的突出环境问题，不断满足群众日益增长的优美生态环境需要，让良好生态环境成为最普惠的民生福祉。

市委国安办有关负责人介绍，生态安全涉及的领域广，部门、行业多，需要多部门联合，全社会参与。为此，我市利用生态环境建设体系和污染防治攻坚战两个平台，建立起多部门横向联系的生态安全工作协调机制。

在大气污染防治方面，我市持续开展污染防治攻坚战。2020年，我市PM10、PM2.5平均浓度与2017年相比分别下降26%、26.5%；PM10年均浓度同比下降19.6%，改善率居全省第2、汾渭平原第1；PM2.5年均浓度同比下降17.7%，改善率居全省第1、汾渭平原第2；全市空气优良天数244天，同比增加67天，增幅在全国168个地级以上城市中居第4。

在水生态保护方面，我市聚焦“四水同治”，发力“四河五渠”，扎实开展新时代大保护、大治理、大提升治水兴水行动。目前，我市优良水体比例达86.7%，国省控地表水考核断面水质总达标率100%，并全部达到Ⅲ类以上水质，伊河、洛河整体水质从2017年的“良”提升到“优”，伊洛河成功创建全国首批示范河湖，洛阳被授予全国水生态文明试点城市。

在国土绿化方面，我市坚持“规划见绿、见缝插绿、提质优绿、协力植绿”和“扩绿量、调结构、提质量、增效益”的工作思路，以沿黄生态廊道建设为牵引，大力推进国土绿化提速提质，推动全域绿化、提升绿化品位，着力打造生态宜居城市。2020年，全市森林覆盖率45.5%，比2017年提高0.4个百分点；城市建成区绿化覆盖率44.3%、绿地率38.5%、人均公园绿地面积15.4平方米，分别比2017年提高1.8个、3.3个百分点和4.3平方米，综合指数居全省首位。

我市有关部门负责人表示，今年我市将以新发展理念为引领，继续科学开展大气、水、土壤污染防治攻坚战，加强国土绿化、沿黄生态廊道和湿地建设，并着力在源头减量、资源化利用、安全处置等多方面探索多元化处置利用途径，进一步优化“无废城市”建设，筑牢生态安全屏障，夯实永续发展之基。（记者 郭秩铭）