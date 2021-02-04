汝阳再添国家级医疗资源

昨日，汝阳农村健康研究所成立暨国家心血管疾病临床医学研究中心汝阳分中心、北京心联乔治心脏健康研究所汝阳中心挂牌仪式在汝阳县人民医院新院区举行。

昨日，汝阳农村健康研究所成立暨国家心血管疾病临床医学研究中心汝阳分中心、北京心联乔治心脏健康研究所汝阳中心挂牌仪式在汝阳县人民医院新院区举行。

近年来，在农工党中央联络委扶持下，国家心血管疾病临床医学专科、“行走的医院”等项目先后落户汝阳。这些项目将线下的山区基层医生与线上的北京三甲医院专家团队有机结合，使国家级专家每年在汝阳坐诊时间超过40周，使该县真正实现国家、省、市专家坐诊全覆盖，打通分级诊疗的“最后一公里”，积极推动实现“大病不出县”医改目标，经济发展环境、城乡面貌和基础设施均明显改善。

此次汝阳县人民政府和北京心联乔治心脏健康研究所的合作将联合健康研究、数据挖掘和人工智能领域国内外专家和学术机构，探索改善农村人口健康的农村健康管理模式，加速农村医疗健康领域科研人才培养，提升县域医疗卫生机构参与和从事医学研究和临床研究的能力及管理水平。未来，该县将进一步通过“县、乡、村”三级政府及卫生网络，提高居民健康水平，减少医保资金支出，实现“以防为主，防治结合”的新模式。

省卫生健康委副主任谢李广，农工党河南省委专职副主委花亚伟，国家心血管疾病临床医学研究中心主任马长生，市领导杨炳旭、雷雪芹等参加揭牌仪式。（记者 王博东）