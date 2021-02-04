4月24日牡丹花情预报

目前，全市牡丹园晚开牡丹品种持续开放，芍药陆续盛开。

目前，全市牡丹园晚开牡丹品种持续开放，芍药陆续盛开。本期是本届牡丹文化节最后一期花情预报。各主要牡丹观赏园花情预报如下：

四星级牡丹观赏园花情如下：

国际牡丹园：全园共有400多个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的65%。主要分布在华夏园、锦绣园、万芳园、九色园和生产科技园。其中：盛开的牡丹品种有海黄、黄冠、白神、白王狮子、白妙、夜光白、长寿乐、莲鹤、新国色、新七福神、圣代等；初开的牡丹品种有中国龙、黑海盗、盛宴、黑道格拉斯、瑞龙、新日月、金岛、金阁、金至、金阳、金帝等。另外，万芳园内牡丹芍药杂交种东方金、花园珍宝已初开；芍药园内早芙蓉、金奖红、玉花龙等早开品种芍药已初开。

神州牡丹园：全园共有900多个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的51%。主要分布在国花坛、精品观赏区、花仙宫南侧观赏区。其中：盛开的牡丹品种有黄翠羽、池塘晓月、卷叶红、白玉、蓝宝石、花王、银红争春、红斑白、明星、粉中冠、新日月、芳纪、珊瑚台、俊艳红、胜葛巾、墨池金辉、腰带红、雪映桃花、朝阳红、梨园春、村松樱、莲鹤等；初开的牡丹品种有花木兰、白雁、名望、奇迹、罗马金、黄冠等。

国家牡丹园：全园共有950个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的60%。主要分布在南园、北园。其中：盛开的牡丹品种有海黄、百花撰、大正之夸、秀丽红、西海、日月锦、紫光锦、锦袍红、村松樱、御所樱、帝冠、假葛巾、胡红、层中笑、红绒剪彩、姚黄、乌龙捧盛、红乔、镰田藤、首案红、夜光白等；初开的牡丹品种有棒棒糖、柠檬梦、梦幻糖李、黑豹、豆绿、镰田锦、春柳、丁香紫、黄冠、茶黄等。

中国国花园：园内有金杯、黑沙堡、金阁、海黄、黄冠、八千代椿等30多个品种牡丹开放,主要分布在芍园、二乔亭、国色广场、紫斑园等处。园内月季、月见草、玫瑰等争奇斗艳。

（中国国花园 金岛）