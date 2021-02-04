打卡！洛邑古城里有个超有“钱”的展览馆【视频】

正值牡丹文化节，位于洛阳市老城区的洛邑古城每天都有大量游客到访。这几天，洛邑古城内一家展览馆悄然开放，因其独特的展品成为备受游客青睐的打卡点。
正值牡丹文化节，位于洛阳市老城区的洛邑古城每天都有大量游客到访。这几天，洛邑古城内一家展览馆悄然开放，因其独特的展品成为备受游客青睐的打卡点。
正值牡丹文化节，位于洛阳市老城区的洛邑古城每天都有大量游客到访。这几天，洛邑古城内一家展览馆悄然开放，因其独特的展品成为备受游客青睐的打卡点。
夏商的海贝、骨贝，春秋战国的蚁鼻钱、桥梁币、布币、刀币，秦朝的半两、五铢，唐宋的通宝、元宝……这里名叫洛阳古钱币展览馆，在这里，可以看到我国古钱币的庞大“神仙族谱”。
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