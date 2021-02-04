讲述洛阳智慧，新书《洛阳智谭》在洛首发

今日是第26个世界读书日，一本讲述洛阳智慧故事的新书——《洛阳智谭》在我市首发。
今日是第26个世界读书日，一本讲述洛阳智慧故事的新书——《洛阳智谭》在我市首发。
今日是第26个世界读书日，一本讲述洛阳智慧故事的新书——《洛阳智谭》在我市首发。
今早9时，河南科技大学开元会议中心人头攒动、高朋满座——“4.23世界读书日大型阅读分享会暨《洛阳智谭》全国首发仪式”在这里举行。
本次活动由市委统战部指导，洛阳日报社、洛阳广播电视台、洛阳市图书馆、洛阳市企业家读书促进会联合主办。活动现场，市教育局及4家主办单位共同向全体市民发出“全民阅读，从我做起”的倡议，倡导每个洛阳人“每天读书10分钟，每月读完一本书”。
《洛阳智谭》一书的作者是洛阳市企业家读书促进会智囊团团长沙宇飞。他生于1962年，祖籍安徽无为，老家辽宁锦州，自幼随父母来洛生活，洛阳是他的第二故乡。
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