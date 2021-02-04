洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

世界读书日，一起探寻洛阳市图书馆古籍珍品吧！【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.23 19:59

　　古代文献典籍是中华民族在数千年历史发展过程中创造的重要文明成果，是中华文明一脉相承的历史见证。23日是世界读书日，洛阳晚报联合洛阳市图书馆举办“洛阳晚报·晚粉秀”走进市图书馆古籍书库活动，邀请读者走近古籍，亲近历史，感受中华传统文化的魅力，激发公众对古籍的热爱及对古籍保护的关心。

　　走进图书馆，感受古籍之美

　　23日上午，参加活动的20余名读者走进洛阳市图书馆，这一次，工作人员为大家安排了一条特殊的参观路线，让大家感受图书馆的别样之处。

　　一楼大厅正在举办“弘扬光荣传统，传承红色基因”党史文献主题书展，大家站在书柜前，认真地翻阅展出的党史文献。工作人员结合近期的图书借阅情况，为大家推荐了学习党史的热门书籍。

　　随后，大家体验了数字化瀑布流、朗读亭、裸眼4D百科等具有“科技范儿”的阅读设施。市民赵女士说：“平时我来这儿只看书，没想到馆里竟有这么多有趣的东西。”

　　此次参观，大家最期待的还是“探秘”图书馆的古籍书库。市图书馆现存古籍5.3万余册，其中善本262种4026册，有1部入选《国家珍贵古籍名录》，14部古籍入选《河南省珍贵古籍名录》。

　　市图书馆为第四批“全国古籍重点保护单位”，第一批“河南省古籍重点保护单位”，“全国古籍保护工作先进单位”，省“古籍保护传承与展示活动”先进单位。

　　古籍书库位于图书馆四楼，走进库内，樟木的香味扑鼻而来，因为樟木柜有防虫、防蛀的功能，所以馆内的古籍被放在一排排樟木柜中。为了让大家能近距离观看古籍，工作人员挑选出10部古籍摆放在展柜中，并现场做讲解，带领大家了解古籍背后的故事。

　　“这次参观太值了，和几百岁的古籍近距离接触，了解到古人读书的故事，对中华文明的传承有了直观的感受。”读者刘百灵说，“我们要保护古籍，让中华文脉代代相传。”

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·凌晨时分，他误喝了一大口洁厕灵
  • ·走路总碰到东西 竟是遭遇了视力小偷
  • ·价格不是九龙口腔的特色，专家、医术、服务才是
    		•
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
        有一个地方，风景或许并不秀丽，却深藏于心，让人一生难忘，那就是老家。
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    		•
    		 
    新闻排行
  • 涧河生态美 清水送洛城
  • 市十五届人大常委会第二十四次会议召开
  • 洛阳一季度GDP达1277.5亿元 同比增长1...
  • “洛阳造”自行房车产销两旺
  • 洛阳持续提升城乡市场规范化建设和管...
  • 洛阳博物馆“天枢”观光塔修缮一新
  • 跑出“协同联动”加速度
  • 洛阳牡丹花型冰激凌“以假乱真” 游...
  • 全城都在寻找这双筷子，他们却决定放...
  • “牡丹极品”海黄：迎风怒放 花香阵阵...
    		•
    百姓呼声
  • · 老城区庄王山文化公园预计下半年开工
  • · 涧西景华路武汉路口的路灯什么时候能亮？
    • 精彩图片
    蔷薇盛开 美丽花墙吸引...
    洛阳龙门站始发列车数...
    王城公园：高山牡丹盛...
    这群鸿雁“太心机”！...
    精彩热帖

    小区里的海仙花

    鲜花大道

    小区里的刺玫花

    龙潭大峡谷
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605