世界读书日，一起探寻洛阳市图书馆古籍珍品吧！【视频】

古代文献典籍是中华民族在数千年历史发展过程中创造的重要文明成果，是中华文明一脉相承的历史见证。





古代文献典籍是中华民族在数千年历史发展过程中创造的重要文明成果，是中华文明一脉相承的历史见证。23日是世界读书日，洛阳晚报联合洛阳市图书馆举办“洛阳晚报·晚粉秀”走进市图书馆古籍书库活动，邀请读者走近古籍，亲近历史，感受中华传统文化的魅力，激发公众对古籍的热爱及对古籍保护的关心。

走进图书馆，感受古籍之美

23日上午，参加活动的20余名读者走进洛阳市图书馆，这一次，工作人员为大家安排了一条特殊的参观路线，让大家感受图书馆的别样之处。

一楼大厅正在举办“弘扬光荣传统，传承红色基因”党史文献主题书展，大家站在书柜前，认真地翻阅展出的党史文献。工作人员结合近期的图书借阅情况，为大家推荐了学习党史的热门书籍。

随后，大家体验了数字化瀑布流、朗读亭、裸眼4D百科等具有“科技范儿”的阅读设施。市民赵女士说：“平时我来这儿只看书，没想到馆里竟有这么多有趣的东西。”

此次参观，大家最期待的还是“探秘”图书馆的古籍书库。市图书馆现存古籍5.3万余册，其中善本262种4026册，有1部入选《国家珍贵古籍名录》，14部古籍入选《河南省珍贵古籍名录》。

市图书馆为第四批“全国古籍重点保护单位”，第一批“河南省古籍重点保护单位”，“全国古籍保护工作先进单位”，省“古籍保护传承与展示活动”先进单位。

古籍书库位于图书馆四楼，走进库内，樟木的香味扑鼻而来，因为樟木柜有防虫、防蛀的功能，所以馆内的古籍被放在一排排樟木柜中。为了让大家能近距离观看古籍，工作人员挑选出10部古籍摆放在展柜中，并现场做讲解，带领大家了解古籍背后的故事。

“这次参观太值了，和几百岁的古籍近距离接触，了解到古人读书的故事，对中华文明的传承有了直观的感受。”读者刘百灵说，“我们要保护古籍，让中华文脉代代相传。”