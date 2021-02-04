24日起，中州中路11条公交线路恢复通行

今日，记者从市公交集团获悉，因中州中路下穿王城大道辅道已具备公交车通行条件，从24日起，途经此路段的9路、11路、15路等11条公交线路恢复运营。

今日，记者从市公交集团获悉，因中州中路下穿王城大道辅道已具备公交车通行条件，从24日起，途经此路段的9路、11路、15路、23路、32路、34路、40路、50路、59路、101路、103路公交线路恢复运营。

因原市中心医院公交站位还未施工建设，路北站暂设置临时站停靠，路南站设置在中州中路纱厂南路口东约50米处停靠。

上述路段的公交线路和停靠站位将随着道路改造情况和实际需要进行适时调整。（洛报融媒记者 冯莹雅 文/图 通讯员 赵承 韩菲菲）